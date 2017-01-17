Ежедневные Новости Владивостока

Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
Зачем "Алросе" алмазный кластер во Владивостоке?
вчера, 17:30
Зачем "Алросе" алмазный кластер во Владивостоке?
Самая маленькая ракета-носитель в мире ушла на дно Японского моря
вчера, 15:00
Самая маленькая ракета-носитель в мире ушла на дно Японского моря
Магазин "Братья" в Пекине 25 лет популяризирует российские продукты
вчера, 12:40
Магазин "Братья" в Пекине 25 лет популяризирует российские продукты

Видео

В Приморье перекрыт канал поставки героина из Средней Азии
09 января 2017, 15:20
Задержаны двое жителей Находки и семейная пара, проживающая в поселке Екатериновка
Новогодние блюда мира: Словакия
07 января 2017, 14:00
С традициями нас познакомит жительница древнего города Шаля госпожа Даниэла Добошова и ее внук Адам

Фоторепортажи

Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром СтаровойтовымВо Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым
13 января 2017, 11:20 2
Живописец презентовал две книги
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"
23 декабря 2016, 18:00
В ходе заключительного третьего дня российские и индийские боевые корабли разыграли в море встречный бой
О блокчейне, курсе доллара, отмывании денег и есть ли дело обычным американцам до России?О блокчейне, курсе доллара, отмывании денег и есть ли дело обычным американцам до России?
08 ноября 2016, 15:30 1
Эксперт-финансист Александр Ивашкин о вероятности порождения блокчейном цифровой революции в США и в мире
Владивосток: в День науки все дороговастое – бесплатноВладивосток: в День науки все дороговастое – бесплатно
30 октября 2016, 12:40
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 29 октября 2016 года пригласил всех приморцев на VI Всероссийский фестиваль науки

Общество

В Артеме задержаны "черные риэлторы"В Артеме задержаны "черные риэлторы"
сегодня, 00:00
Суд избрал в отношении подозреваемых в мошенничестве граждан, меру пресечения в виде заключения под стражу
За 2016 год в Приморье выявлено более 260 тысяч нарушений ПДДЗа 2016 год в Приморье выявлено более 260 тысяч нарушений ПДД
вчера, 17:00
Выписано штрафов на общую сумму свыше 117 миллионов рублей
Жительница Владивостока осуждена за хищение свыше 6 млн. рублейЖительница Владивостока осуждена за хищение свыше 6 млн. рублей
вчера, 14:00
Суд первой инстанции приговорил ее за содеянное к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении

Экономика

Зачем "Алросе" алмазный кластер во Владивостоке?Зачем "Алросе" алмазный кластер во Владивостоке?
вчера, 17:30
Доказанные запасы компании превышают 600 млн карат, этого достаточно для поддержания текущего уровня добычи в течение 17 лет
"Русагро" построит комбикорновый завод в Приморье"Русагро" построит комбикорновый завод в Приморье
12 января 2017, 17:00
Кроме того, компания увеличит площадь пахотных земель
Законы, вступившие в силу с января 2017 годаЗаконы, вступившие в силу с января 2017 года
11 января 2017, 12:30
Алкоголь и сигареты подорожают в 2017 году

Политика

Александр Галушка: К Дальнему Востоку нужен особый подходАлександр Галушка: К Дальнему Востоку нужен особый подход
12 января 2017, 12:00
Министр выступил с докладом в рамках "правительственного часа" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Путин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионовПутин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионов
10 января 2017, 20:20
Срок исполнения поручения – 1 марта 2017 года
Юрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока КитаяЮрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока Китая
31 декабря 2016, 19:10
Это районы ДВФО и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района Внутренняя Монголия

Стиль жизни

Студия детской журналистики "Недетские новости" набирает корреспондентовСтудия детской журналистики "Недетские новости" набирает корреспондентов
13 января 2017, 11:50
Это возможность стать частью медиакультуры
Наследство Распутина вывезено в Америку через ВладивостокНаследство Распутина вывезено в Америку через Владивосток
12 января 2017, 18:00
Сто один год назад был убит старец Григорий Распутин
Знаменитая оперная певица Мария Гулегина выступит в ПриморьеЗнаменитая оперная певица Мария Гулегина выступит в Приморье
09 января 2017, 21:20
Исполнительница примет участие в трёх спектаклях и проведёт встречу со зрителями

В мире

Госпитальное судно "Иртыш" получит новейшие системы телемедициныГоспитальное судно "Иртыш" получит новейшие системы телемедицины
15 января 2017, 14:40
На судне установлены новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое, реанимационное оборудование
Скандинавские страны - самые здоровые в миреСкандинавские страны - самые здоровые в мире
08 января 2017, 13:10
Список из пятнадцати самых здоровых стран согласно рейтинга

Новости компаний

Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых ПриморьяПочта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья
13 января 2017, 12:40
Акция "Дерево добра" собрала подписку на издания для 45 социальных учреждений края
Южнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во ВладивостокЮжнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во Владивосток
26 декабря 2016, 22:00
На данный момент на воздушном направлении Владивосток – Сеул действуют три авиаперевозчика

От первого лица

Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Рекламные материалы

Graalphone объединила Android телефон и компьютер с ОС Windows

Свежемороженая рыба: как выбрать высококачественные морепродукты

Услуги по регистрации ИП – получение статуса предпринимателя за 5 дней

Самоспасатели – назначение, виды и применение

«Халк» о новой команде и отношении с зенитовцами

Что следует знать при регистрации ООО и покупке готовой фирмы?

Наши партнеры

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+