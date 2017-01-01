Ежедневные Новости Владивостока

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Первое января в истории Приморского края
сегодня, 16:00
Первое января в истории Приморского края
Владивостокский суд решил уничтожить 40 экземпляров Библии
сегодня, 15:30
Владивостокский суд решил уничтожить 40 экземпляров Библии
Юрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока Китая
вчера, 19:10
Юрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока Китая

Видео

Андрей Ищенко: Искренне поздравляю вас с Новым годом!
29 декабря 2016, 12:00
Поздравление депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ
Сотрудники транспортной полиции Дальнего Востока изъяли особо крупную партию героина
28 декабря 2016, 18:10
Изъято порядка одного килограмма 200 граммов героина

Фоторепортажи

В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"
23 декабря 2016, 18:00
В ходе заключительного третьего дня российские и индийские боевые корабли разыграли в море встречный бой
О блокчейне, курсе доллара, отмывании денег и есть ли дело обычным американцам до России?О блокчейне, курсе доллара, отмывании денег и есть ли дело обычным американцам до России?
08 ноября 2016, 15:30 1
Эксперт-финансист Александр Ивашкин о вероятности порождения блокчейном цифровой революции в США и в мире
Владивосток: в День науки все дороговастое – бесплатноВладивосток: в День науки все дороговастое – бесплатно
30 октября 2016, 12:40
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 29 октября 2016 года пригласил всех приморцев на VI Всероссийский фестиваль науки
У туристов из Приморья свой взгляд на Южную КореюУ туристов из Приморья свой взгляд на Южную Корею
20 октября 2016, 00:50 1
Выставка фоторабот приморских путешественников "Корея глазами туриста" открылась во Владивостоке

Общество

Владивостокский суд решил уничтожить 40 экземпляров БиблииВладивостокский суд решил уничтожить 40 экземпляров Библии
сегодня, 15:30
В Библии важно не только содержание, но и маркировка, решил суд
На Камчатке открылся один из крупнейших аквапарков на Дальнем ВостокеНа Камчатке открылся один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке
вчера, 13:40
Возведение объекта осуществлялось при участии строителей из КНДР
Плату за проезд в автобусах Владивостока будут взимать корейцыПлату за проезд в автобусах Владивостока будут взимать корейцы
30 декабря 2016, 15:50
Переход на корейские технологии нанес удар по проекту банка "Приморье" "Мой дельфин"

Экономика

Владимир Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем ВостокеВладимир Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
30 декабря 2016, 17:20
Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке дойдет до среднероссийского уровня
Во Владивостоке пройдет первый международный автосалонВо Владивостоке пройдет первый международный автосалон
30 декабря 2016, 11:20
Шоу пройдет на площадке терминала Экспо во вторую неделю сентября 2017 года
Росрыболовство подвело итоги 2016 года на промысле минтая и сельди в Охотском мореРосрыболовство подвело итоги 2016 года на промысле минтая и сельди в Охотском море
29 декабря 2016, 11:00
В отдельных районах добычи суточные уловы минтая достигают 300 тонн на судно, сельди – 200 тонн

Политика

Юрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока КитаяЮрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока Китая
вчера, 19:10
Это районы ДВФО и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района Внутренняя Монголия
Юрий и Наталья Коломейцевы: Пусть в Новом 2017 году нас ждут только приятные новости!Юрий и Наталья Коломейцевы: Пусть в Новом 2017 году нас ждут только приятные новости!
30 декабря 2016, 16:40
Поздравление от ведущих политологов Приморского края
Евгений Тесленко: От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!Евгений Тесленко: От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!
30 декабря 2016, 10:50
Поздравление от депутата Думы Владивостока

Стиль жизни

Первое января в истории Приморского краяПервое января в истории Приморского края
сегодня, 16:00
80-летие приморской энергосистемы, 100-летие Метеостанции, 61 год Приморгеологии
В России хотят ужесточить законы для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарковВ России хотят ужесточить законы для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков
30 декабря 2016, 13:30
Ранее в Совете Федерации предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными
Новогодние каникулы 2017: женский гардеробНовогодние каникулы 2017: женский гардероб
29 декабря 2016, 16:10
Стиль одежды напрямую зависит от того, в какой ситуации и в каком месте мы находимся

В мире

Житель Хабаровска пытался вывести более миллиарда рублей в ЛатвиюЖитель Хабаровска пытался вывести более миллиарда рублей в Латвию
27 декабря 2016, 18:10
Бизнесмену грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
В рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбыВ рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбы
22 декабря 2016, 15:30
Экипажи российских и индийских кораблей провели тренировки по связи в море и элементы совместного маневрирования в темное время суток

Новости компаний

Южнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во ВладивостокЮжнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во Владивосток
26 декабря 2016, 22:00
На данный момент на воздушном направлении Владивосток – Сеул действуют три авиаперевозчика
Банк "Приморье" закрывает проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин"Банк "Приморье" закрывает проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин"
23 декабря 2016, 21:00
Устройства для приема оплаты с карт в автобусах будут работать по 31 января 2017 года

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

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20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

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