Ежедневные Новости Владивостока

Обсуждения
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Александр Галушка: Дальний Восток – перспективная площадка для иностранных и российских инвесторов
вчера, 15:00
Александр Галушка: Дальний Восток – перспективная площадка для иностранных и российских инвесторов
Цены на минтай и сельдь снизились с начала года на Дальнем Востоке
20 января 2017, 16:10
Цены на минтай и сельдь снизились с начала года на Дальнем Востоке
Во Владивостоке пройдут соревнования по буерному спорту
20 января 2017, 13:40
Во Владивостоке пройдут соревнования по буерному спорту

Видео

В Приморском океанариуме рыб прикармливают зеленью
19 января 2017, 15:20
Выращивает и поставляет листовой салат местная аграрная компания
В Приморье перекрыт канал поставки героина из Средней Азии
09 января 2017, 15:20
Задержаны двое жителей Находки и семейная пара, проживающая в поселке Екатериновка

Фоторепортажи

Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского заливаМоряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива
20 января 2017, 14:10
Крещенские купания начались в полдень 19 января
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром СтаровойтовымВо Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым
13 января 2017, 11:20 2
Живописец презентовал две книги
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"
23 декабря 2016, 18:00
В ходе заключительного третьего дня российские и индийские боевые корабли разыграли в море встречный бой
О блокчейне, курсе доллара, отмывании денег и есть ли дело обычным американцам до России?О блокчейне, курсе доллара, отмывании денег и есть ли дело обычным американцам до России?
08 ноября 2016, 15:30 1
Эксперт-финансист Александр Ивашкин о вероятности порождения блокчейном цифровой революции в США и в мире

Общество

Ученый водолаз из Одессы встретится с журналистами ПриморьяУченый водолаз из Одессы встретится с журналистами Приморья
вчера, 14:30
Александр Михайлюк даст первую пресс-конференцию
"Адмирал Трибуц" подлежит модернизации"Адмирал Трибуц" подлежит модернизации
20 января 2017, 18:00
Модернизация предстоит противолодочным кораблям проекта 1155
Цены на минтай и сельдь снизились с начала года на Дальнем ВостокеЦены на минтай и сельдь снизились с начала года на Дальнем Востоке
20 января 2017, 16:10
Цены на другие продовольственные товары по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились

Экономика

Александр Галушка: Дальний Восток – перспективная площадка для иностранных и российских инвесторовАлександр Галушка: Дальний Восток – перспективная площадка для иностранных и российских инвесторов
вчера, 15:00
Благодаря инвестиционным программам, свободному порту и фонду развития ДВ привлечено более 1,3 трлн рублей
Энерготарифы на Дальнем востоке снижены с начала годаЭнерготарифы на Дальнем востоке снижены с начала года
20 января 2017, 17:00
До принятия поправок в законе цены на электроэнергию были значительно выше показателей по России
В 2017 году доступ к "дальневосточному гектару" появится у всех россиянВ 2017 году доступ к "дальневосточному гектару" появится у всех россиян
20 января 2017, 12:00
Земля будет предоставляться в безвозмездное пользование сроком на пять лет

Политика

Амурские депутаты предлагают давать землю фермерам-новичкам без торговАмурские депутаты предлагают давать землю фермерам-новичкам без торгов
18 января 2017, 16:20
Сейчас купля-продажа или аренда земли происходит через аукцион
Во Владивостоке приступил к работе генеральный консул КНРВо Владивостоке приступил к работе генеральный консул КНР
18 января 2017, 15:30
Генеральное консульство КНР открылось в столице Приморья в сентябре 2016 года
В Приморье мировым судьям увеличат сроки полномочийВ Приморье мировым судьям увеличат сроки полномочий
17 января 2017, 18:10
При первом назначении на должность - с 3 до 5 лет, а при их повторном назначении - с 5 до 10 лет

Стиль жизни

Солисты Национального балета Китая впервые выступят на Приморской сцене Мариинского театраСолисты Национального балета Китая впервые выступят на Приморской сцене Мариинского театра
20 января 2017, 14:40
Артисты исполнят главные партии в балетах "Лебединое озеро" и "Корсар"
Во Владивостоке пройдут соревнования по буерному спортуВо Владивостоке пройдут соревнования по буерному спорту
20 января 2017, 13:40
Участники поборются за кубок командующего Тихоокеанским флотом
Прошел год с момента смерти известного Приморского ювелира Вадима КугайПрошел год с момента смерти известного Приморского ювелира Вадима Кугай
19 января 2017, 16:00
Он вырос при бабушке в глухой украинской деревне , а закончил школу на далеком от цивилизации Сахалине

В мире

Отряд боевых кораблей ТОФ завершил заход в порт ПусанОтряд боевых кораблей ТОФ завершил заход в порт Пусан
18 января 2017, 12:50
Боевые корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 года
Госпитальное судно "Иртыш" получит новейшие системы телемедициныГоспитальное судно "Иртыш" получит новейшие системы телемедицины
15 января 2017, 14:40
На судне установлены новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое, реанимационное оборудование

Новости компаний

Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых ПриморьяПочта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья
13 января 2017, 12:40
Акция "Дерево добра" собрала подписку на издания для 45 социальных учреждений края
Южнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во ВладивостокЮжнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во Владивосток
26 декабря 2016, 22:00
На данный момент на воздушном направлении Владивосток – Сеул действуют три авиаперевозчика

От первого лица

Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям

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13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

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