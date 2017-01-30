Ежедневные Новости Владивостока

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В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"
28 января 2017, 16:00
В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"
Во Владивостоке состоялось 116-ое заседание Бизнес-Клуба "Диалоги"
28 января 2017, 13:10
Во Владивостоке состоялось 116-ое заседание Бизнес-Клуба "Диалоги"
В России планируют запретить давать детям странные детские имена
27 января 2017, 19:30
В России планируют запретить давать детям странные детские имена

Видео

Русская бабушка с китайской душой стала "ярким примером дружбы Китая и России"
24 января 2017, 15:30
Уже 84 года 91-летняя Нина провела в Китае
Обманутые пайщики сами построят дом во Владивостоке
24 января 2017, 13:00
Жители многоэтажки по адресу Владивосток Пихтовая, 35 наконец получили возможность достроить свой дом

Фоторепортажи

Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во ВладивостокОтряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток
26 января 2017, 12:20
По традиции экипажам БПК "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вручили жареных поросят
Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского заливаМоряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива
20 января 2017, 14:10
Крещенские купания начались в полдень 19 января
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром СтаровойтовымВо Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым
13 января 2017, 11:20 2
Живописец презентовал две книги
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"
23 декабря 2016, 18:00
В ходе заключительного третьего дня российские и индийские боевые корабли разыграли в море встречный бой

Общество

В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"
28 января 2017, 16:00
По этому случаю во Владивостоке прошла торжественная церемония
Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют успешную крабовую путинуСпециалисты ТИНРО-Центра прогнозируют успешную крабовую путину
28 января 2017, 15:20
Рекомендовано к освоению около 46,5 тыс. тонн краба-стригуна
На станции Моргородок погиб студент Дальневосточного Гуманитарного Технического колледжаНа станции Моргородок погиб студент Дальневосточного Гуманитарного Технического колледжа
28 января 2017, 14:10
Организована процессуальная проверка по факту гибели мужчины на железной дороге

Экономика

Во Владивостоке состоялось 116-ое заседание Бизнес-Клуба "Диалоги"Во Владивостоке состоялось 116-ое заседание Бизнес-Клуба "Диалоги"
28 января 2017, 13:10
Для экономического развития региона уже сегодня создано 14 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке
ОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и ТранссибаОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и Транссиба
27 января 2017, 22:10
С начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона реконструировано более 4,1 тыс. км пути
Правительство РФ утвердило развитие транспортных коридоров в Приморском краеПравительство РФ утвердило развитие транспортных коридоров в Приморском крае
27 января 2017, 16:10
Старания краевых властей по привлечению инвесторов в транспортные коридоры не остались не замеченными в правительстве

Политика

Методика проектного управления в Приморье вызвала интерес у других регионовМетодика проектного управления в Приморье вызвала интерес у других регионов
27 января 2017, 15:50
С целью изучения опыта в администрацию края приехала делегация из Бурятии
Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к приходу Дональда Трампа к власти в СШАИсследование: Отношение жителей Дальнего Востока к приходу Дональда Трампа к власти в США
27 января 2017, 00:00
Большинство респондентов относятся к политической фигуре Трампа положительно
Россия и Армения договорились о поездках без визРоссия и Армения договорились о поездках без виз
26 января 2017, 13:30
Дмитрий Медведев провел переговоры с Кареном Карапетяном

Стиль жизни

ЦСИ "Заря" приглашает на первую выставку Фабиана КнехтаЦСИ "Заря" приглашает на первую выставку Фабиана Кнехта
26 января 2017, 16:20
Выставка состоится 3 февраля и продлится до 26 февраля
"Ла-Ла Ленд" претендует на рекордное количество наград "Оскара""Ла-Ла Ленд" претендует на рекордное количество наград "Оскара"
26 января 2017, 12:00
Романтическая история-мюзикл о джазовом пианисте претендует на 14 наград
Анна Касаткина назначена директором Приморской сцены Мариинского театраАнна Касаткина назначена директором Приморской сцены Мариинского театра
25 января 2017, 15:00
Ранее занимала должность руководителя подразделения PR и маркетинга Мариинского театра, пресс-атташе Мариинского театра

В мире

"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию
27 января 2017, 17:20
Недавно назначенный министром обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Сеул 1 февраля
Американские военные проведут учения в ТаиландеАмериканские военные проведут учения в Таиланде
27 января 2017, 16:20
Руководить учениями будет глава Тихоокеанского флота США

Новости компаний

"Рождественский караван Coca-Cola" помог детям Дальнего Востока поверить в мечту"Рождественский караван Coca-Cola" помог детям Дальнего Востока поверить в мечту
25 января 2017, 17:10
Красные грузовики привезли праздник в 68 городов и оказали социальную поддержку 12 000 детей и подростков
Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых ПриморьяПочта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья
13 января 2017, 12:40
Акция "Дерево добра" собрала подписку на издания для 45 социальных учреждений края

От первого лица

Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
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