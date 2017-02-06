Ежедневные Новости Владивостока

Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
На пост председателя ЛДПР переизбран Жириновский
вчера, 12:00
На пост председателя ЛДПР переизбран Жириновский
В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушки
04 февраля 2017, 00:00
В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушки
МЧС России сообщила о готовности Приморского края к весенним паводкам
03 февраля 2017, 14:30
МЧС России сообщила о готовности Приморского края к весенним паводкам

Видео

В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в краже и разбое с незаконным проникновением в жилище
30 января 2017, 13:30
Злоумышленники в ночное время проникли через окно в дом 93-летнего фронтовика, похитив личные вещи и награду
Русская бабушка с китайской душой стала "ярким примером дружбы Китая и России"
24 января 2017, 15:30
Уже 84 года 91-летняя Нина провела в Китае

Фоторепортажи

В конце января в КНДР прошли тактические военные ученияВ конце января в КНДР прошли тактические военные учения
02 февраля 2017, 16:50
Учения проходили под поддержкой авиации для переправы танкового и броневого пехотного полка в зимнее время
Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во ВладивостокОтряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток
26 января 2017, 12:20
По традиции экипажам БПК "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вручили жареных поросят
Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского заливаМоряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива
20 января 2017, 14:10
Крещенские купания начались в полдень 19 января
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром СтаровойтовымВо Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым
13 января 2017, 11:20 2
Живописец презентовал две книги

Общество

В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушкиВ Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушки
04 февраля 2017, 00:00
33-летний житель города Большой Камень признался в совершении убийства
Для снижения детской смертности в Приморье появится первый аппарат гипотермииДля снижения детской смертности в Приморье появится первый аппарат гипотермии
03 февраля 2017, 16:20
За 2016 год показатель младенческой смертности снизился на 20%
МЧС России сообщила о готовности Приморского края к весенним паводкамМЧС России сообщила о готовности Приморского края к весенним паводкам
03 февраля 2017, 14:30
На территории края будет происходить преобразование систем космического слежения и прогнозирование опасных ситуаций

Экономика

Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в ПриморьеЯпонские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье
вчера, 14:00
Приморский край активно сотрудничает с шестью японскими префектурам
Vostock Capital провела исследование инвестиционных проектов Дальнего Востока и СибириVostock Capital провела исследование инвестиционных проектов Дальнего Востока и Сибири
03 февраля 2017, 12:00
Копию отчета об инвестиционном потенциале Дальнего Востока и Сибири можно получить бесплатно
Морские экскурсии станут толчком к развитию туризма в Приморском краеМорские экскурсии станут толчком к развитию туризма в Приморском крае
02 февраля 2017, 18:30
Для развития отрасли морского туризма необходимо создание и утверждение карт туристических маршрутов

Политика

На пост председателя ЛДПР переизбран ЖириновскийНа пост председателя ЛДПР переизбран Жириновский
вчера, 12:00
Решение было принято на 30-м юбилейном съезде партии
Второе уголовное дело возбуждено в отношении главы ДальнегорскаВторое уголовное дело возбуждено в отношении главы Дальнегорска
03 февраля 2017, 00:00
Лично и через доверенных лиц участвовал в управлении компании осуществляющей коммерческую деятельность
Ипотека для получателей "дальневосточного гектара" составит 8% годовыхИпотека для получателей "дальневосточного гектара" составит 8% годовых
01 февраля 2017, 14:00
Получить бесплатно "дальневосточный гектар" отныне может любой гражданин России

Стиль жизни

Денис Григорьев избран председателем Общественного совета по развитию физкультуры и массового спортаДенис Григорьев избран председателем Общественного совета по развитию физкультуры и массового спорта
03 февраля 2017, 15:40
Решение об избрании председателя было единогласным
Творческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театраТворческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
01 февраля 2017, 21:40
Представит публике выдающегося тенора современности Лариса Дядькова
В приморской столице пройдёт первый Дальневосточный фестиваль шаурмыВ приморской столице пройдёт первый Дальневосточный фестиваль шаурмы
31 января 2017, 18:30
Пройдёт форум 4 февраля, в кафе "Durem"

В мире

Один из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего постаОдин из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего поста
03 февраля 2017, 22:00
Министр смещён со своего поста в связи с обвинениями в коррупции
Ким Чен Ын призвал строителей достроить улицу Рёмен до Дня СолнцаКим Чен Ын призвал строителей достроить улицу Рёмен до Дня Солнца
02 февраля 2017, 12:30
Благодаря усилиям строителей построены жилые дома на 4600 с лишним семей

Новости компаний

Минэнерго оценило работу мини-ТЭЦ на острове РусскийМинэнерго оценило работу мини-ТЭЦ на острове Русский
02 февраля 2017, 21:00
Энергосистема островной территории построена с высоким запасом надежности
Автопарк Почты России в миниатюре появился в почтовых отделениях ПриморьяАвтопарк Почты России в миниатюре появился в почтовых отделениях Приморья
30 января 2017, 12:30
Сейчас это фургон УАЗ ("Буханку"), Ладу "Ларгус", "ГАЗель", КамАЗ с полуприцепом и другие модели

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 1
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Рекламные материалы

Как появляются новые звезды

Чем туристов привлекает размещение в хостеле?

Мебель по размерам заказчика для преображения любого помещения

Зимняя шуба: тренды сезона 2017 года

Таможенный представитель: зачем он вашей компании?

Что следует знать при регистрации ООО и покупке готовой фирмы?

Наши партнеры

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+