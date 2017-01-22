Ежедневные Новости Владивостока

20 января 2017, 16:10Цены на минтай и сельдь снизились с начала года на Дальнем Востоке
20 января 2017, 13:40Во Владивостоке пройдут соревнования по буерному спорту
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