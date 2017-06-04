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Авторитетные мнения

09 октября 2009, 10:00

Владимир Ушаков: О проблеме мест в детских садах говорю три года

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае считает, что наиболее остро этот вопрос стоит во Владивостоке

- Более 30 тысяч приморских детей стоят на очереди для получения путевки в детский сад. Особенно остро этот вопрос стоит во Владивостоке. Люди обращаются с этими вопросами к уполномоченному. На необходимость решения этой актуальной проблемы я обращал внимание органов власти и должностных лиц, в том числе Владивостока, в течение трех лет. Только недавно ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Открылись после реконструкции дошкольные учреждения в Артеме, Находке, Фокино. Во Владивостоке появился детский сад № 185 на улице Русской, который восстанавливался несколько лет. Истоки проблемы всем известны - демографический кризис и снижение рождаемости привели к тому, что детские сады оказались не нужны. Многие помещения были перепрофилированы, проданы или разрушены.
Эта проблема актуальна для всей России, Приморье здесь не исключение.

Метки: детские сады, права ребенка, Ушаков

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