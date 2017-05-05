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Маленькие трагедии

08 октября 2009, 09:45

И садик не дают, и работать в нем с ребенком не велят

За место в детском саду мамочки Владивостока готовы работать нянечками и воспитателями. Но теперь и это не помогает

Ирина Черных

Галина Удовиченко – мама двоих детей - одна из 17 тысяч тех бедолаг, замерших в ожидании места в детском саду. Их номер очереди в Первомайском райисполкоме № 522. В этой семье, как и в сотнях других семей Владивостока, из-за этого очень много проблем.

Например, она не может выйти на работу, а жить на папину зарплату в 12 тысяч вчетвером очень сложно. К тому же старший сын Алексей в этом году заканчивает школу, трехлетней Елизавете тоже нужна и хорошая одежда, и приличная еда...

- Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, я уже сетевым маркетингом занялась - косметику распространяю, - делится с "Н" Галина Удовиченко. – Но это заработком не назовешь, так, приработок небольшой.

Отчаявшись дождаться очереди, женщина решила устроиться в садик воспитателем. Она надеялась, что в этом случае проблема с детским садиком решится сама собой. Но она ошиблась! Приняв во внимание ее педагогическое образование, в трудоустройстве ей не отказали. Но отказали... ребенку! "Ежедневные Новости" уже писали о подобных ситуациях и ранее.

- Я очень удивилась, - говорит Галина. - Насколько я знаю, раньше детей сотрудников дошкольных учреждений в садик брали без проблем. Я выяснила, что такой запрет идет из гороно.  

Как сообщила "Н помощник прокурора г. Владивостока Елена Быкова, законодательством льготы для сотрудников муниципальных дошкольных учреждений не предусмотрены.

- Положение "Об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования г. Владивостока" № 143, утвержденное городской думой 8 декабря 2005 года, не предусматривает льготы на получение мест в детских садах для сотрудников МДОУ, - пояснила Елена Сергеевна. – Дети воспитателей и их помощников могут получить места только в порядке общей очереди.

По словам заместителя начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Ларисы Ковалевой, нормативного документа, который бы позволял предоставлять места в МДОУ их сотрудникам, нет и не было. 

- Во времена, когда проблема с местами в дошкольные учреждения не была такой больной, но остро стоял вопрос с кадрами, тогда руководители МДОУ еще могли принять маму с ребенком, - говорит Лариса Викторовна. – Теперь же места сотрудникам МДОУ предоставляются строго в соответствии с очередностью. Еще раз повторюсь, что они никогда не входили в льготную категорию граждан, имеющих права на первоочередное получение путевки.

Справка "Н":

Кто имеет право на первоочередное получение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока (решение Думы г. Владивостока № 143 от 8.12. 2005):

- Одинокие родители;

- Многодетные семьи;

- Учащиеся матери;

- Родители-инвалиды I и II группы;

- Родители, имеющие детей-инвалидов;

- Опекуны;

- Граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф;

- Семьи, отцы которых находятся на действительной военной службе;

- Сотрудники управлений внутренних дел, прокуроры, судьи;

- Родители - участники военных действий.

Метки: Владивосток, детские сады, прокуратура

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