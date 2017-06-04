Виктория Николаева: Необходима специальная программа!

Депутат Законодательного Собрания Приморского края уверена, что в решении проблемы нужен комплексный подход

- Проблема нехватки детских садов во Владивостоке давняя и глобальная! Для ее решения необходим комплексный подход. Городской администрации давно пора предложить Думе заняться разработкой специальной программы, которая предусматривала бы как расширение строительства новых детских садов, так и максимальное использования уже имеющихся, в которых можно открывать дополнительные группы.

Не стоит игнорировать и частные детские сады, которые могут стать большим подспорьем для родителей, годами стоящих в очереди на устройство своего ребенка. Необходимо сделать так, чтобы городские власти отслеживали количество частных детских заведений, чтобы для них упростили систему налогообложения, предоставили для частников курсы педагогического образования и, что существенно немаловажно, - следили, чтобы в таких детских садах не было заоблачных цен на содержание ребенка.

Сегодня нужно использовать любые возможности, чтобы родители смогли выйти на работу и зарабатывать деньги, а их дети были хорошо присмотрены. Качество содержания детей в частных садах тоже должно отслеживаться городскими властями, которым было бы неплохо доплачивать родителям за каждого ребенка, посещающего частные детские заведения или предоставлять им льготы.

Но все это тоже не выход из положения. Лучше всего начать строить новые детские сады, - власти города просто обязаны это делать!

