Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Авторитетные мнения

28 сентября 2009, 14:15

Виктория Николаева: Необходима специальная программа!

Депутат Законодательного Собрания Приморского края уверена, что в решении проблемы нужен комплексный подход

- Проблема нехватки детских садов во Владивостоке давняя и глобальная! Для ее решения необходим комплексный подход. Городской администрации давно пора предложить Думе заняться разработкой специальной программы, которая предусматривала бы как расширение строительства новых детских садов, так и максимальное использования уже имеющихся, в которых можно открывать дополнительные группы.
Не стоит игнорировать и частные детские сады, которые могут стать большим подспорьем для родителей, годами стоящих в очереди на устройство своего ребенка. Необходимо сделать так, чтобы городские власти отслеживали количество частных детских заведений, чтобы для них упростили систему налогообложения, предоставили для частников курсы педагогического образования и, что существенно немаловажно, - следили, чтобы в таких детских садах не было заоблачных цен на содержание ребенка.
Сегодня нужно использовать любые возможности, чтобы родители смогли выйти на работу и зарабатывать деньги, а их дети были хорошо присмотрены. Качество содержания детей в частных садах тоже должно отслеживаться городскими властями, которым было бы неплохо доплачивать родителям за каждого ребенка, посещающего частные детские заведения или предоставлять им льготы.      
Но все это тоже не выход из положения. Лучше всего начать строить новые детские сады, - власти города просто обязаны это делать!

Метки: Николаева

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Любовь Горячкина: Бюджет города не позволяет развернуть масштабное строительство детских садовЛюбовь Горячкина: Бюджет города не позволяет развернуть масштабное строительство детских садов
18 октября 2009, 18:15
Депутат Думы г. Владивостока считает, что через пять лет проблема может быть решена благодаря программе, реализуемой совместно с краевой администрацией
Владимир Ушаков: О проблеме мест в детских садах говорю три года
09 октября 2009, 10:00
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае считает, что наиболее остро этот вопрос стоит во Владивостоке
Вадим Глазунов: Нужно максимально рационально использовать уже имеющиеся учреждения
11 сентября 2009, 14:30
Депутат Думы Владивостока убежден, что властям города сегодня просто необходим конструктивный диалог с бизнессообществом

Последние новости

Иностранцам на ВЭФ можно будет приехать по упрощенному визовому режимуИностранцам на ВЭФ можно будет приехать по упрощенному визовому режиму
вчера, 13:20
Упрощенный визовый режим для гостей Владивостока заработает с 1 августа
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития острова РусскийДмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития острова Русский
02 июня 2017, 18:00
Остров Русский должен стать эффективной площадкой для международного сотрудничества и интеграции со странами АТР
Жители Уссурийска попались на экспорте маньчжурского ясеняЖители Уссурийска попались на экспорте маньчжурского ясеня
02 июня 2017, 17:00
Максимальный срок наказания за преступления составляет семь лет

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1
31.05.2017 19:00
Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+