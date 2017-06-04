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Авторитетные мнения

25 августа 2009, 17:15

50 детских садов во Владивостоке построит "Единая Россия"

"ЕН" акцентировали внимание заместителя секретаря президиума генсовета ЕР Юрия Шувалова на наболевшей во Владивостоке проблеме детских садов.

Константин Сергеев

Гость из столицы уверен, что Владивостоку в решении проблемы детских садов необходимо оказать реальную помощь

Главе Управления по связям с общественностью и взаимодействия со СМИ аппарата Госдумы Юрию Шувалову во время своего визита в Приморье не удалось отлучиться на кофе-брейк. Местные журналисты буквально засыпали его вопросами. "ЕН", например, поинтересовались известно ли в Москве о ситуации с обеспеченностью детскими садами во Владивостоке:

- Юрий Евгеньевич, ситуация очень острая - получается, что в очередях на получение места в дошкольном учреждении больше детей, чем числится в садиках. Как тут партия может помочь?

- На самом деле я не знал, что у вас такая серьезная проблема, - искренне ответил видный единоросс. - Нужно оказать реальную помощь Владивостоку. У партии есть программа строительства детских садов в России, в перспективе предусмотрено даже финансирование. Мы поможем выполнить мэру Пушкареву предвыборные обещания.

Хотя кризис вносит свои коррективы в финансовые планы, вопрос нужно решать. Спасибо, что обращаете мое внимание, я обязательно поговорю с главой города и губернатором. Мы должны проявлять политическую волю, искать возможности строить или возвращать в городскую собственность бывшие детсады.

Согласно недавней проверке прокуратуры Владивостока в очереди на получение путевки в детский сад стоят 17 519 детей в возрасте от 0 до 6 с половиной лет. Из них 3 168 человек - льготники.

Метки: детские сады, Шувалов

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Выпуск № 66-67 (2408-2409)
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