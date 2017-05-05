Во Владивостоке семья, отчаявшись получить путевку в детсад, хочет организовать его на дому

Ирина Черных



Ольга - 29-летняя домохозяйка поневоле, когда-то мечтавшая о приличной карьере. Все задатки и возможности удовлетворить амбиции у нее для этого были: высшее образование, хорошая работа и стремление к поставленной цели.



- Я не планировала так надолго уходить в отпуск по уходу за ребенком. Думала: раз встали в очередь на детсад с рождения, то и путевку года через два-три получим. Сыну Никите в апреле будет четыре года. А до садика нам, как до луны. У нас сейчас 207-я очередь...



Сегодня семья Федоровых живет на деньги, которые зарабатывает муж. Но, как он ни старается, работая с утра до вечера, расходы все равно превышают доходы. Не падают и цены. Сейчас Ольга уже всерьез о карьере не думает, мечтает хотя бы выйти на работу, чтобы иметь какой-нибудь ежемесячный доход.



- Уже отчаявшись вернуться на работу, я всерьез обдумываю вариант стать няней на дому, - рассказала "Н" Ольга Федорова. - Я бы могла взять к себе на воспитание чужих детей. Конечно, тяжело, с одним-то за день устаешь так, что к вечеру с ног валишься... А что делать, жить-то как-то надо...



Комментарий:



Дарья Савельева, старший помощник прокурора г. Владивостока:



- Прокуратура Владивостока оспорила в суде незаконное постановление главы города (от 23 марта 2009 г. № 258 "Об утверждении Примерного положения об организации деятельности семейного детского сада (групп семейного типа)"). Поэтому такой детский садик на дому официально открыть пока не получится. Прокурорской проверкой установлено, что постановление мэра г. Владивостока о создании детских садов семейного типа противоречит нормам действующего Федерального законодательства. К вопросам местного значения городского округа не отнесено создание такого рода дошкольных учреждений. В постановлении Правительства РФ (№ 666 "О дошкольном образовательном учреждении" 2008 года) нет ни слова о семейных детсадах. А в соответствии с Жилищным кодексом квартиры предназначены только для проживания граждан и должны отвечать требованиям, предъявляемым именно к жилому помещению, а не к организации в них детских садов, как указано в спорном постановлении.



Кроме того, условия размещения семейного детсада практически по всем показателям не соответствуют "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".



