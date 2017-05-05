Семья, усыновившая ребенка во Владивостоке, никогда не сможет устроить его в детсад?

Во всех инстанциях родителям говорят, что перед законом все садики равны

Ирина Черных



Семья Синицыных усыновила ребенка из детского дома. Столкнувшись с административной машиной, родители осознали, что в их проблемы никто вникать не собирается. И почему-то именно в этой ситуации чиновники сразу вспомнили про закон...



Приняв решение взять малыша из детского дома, Татьяна и Михаил каждый день просматривали сайт "Примопека" и мечтали о сыночке или дочке. И однажды Татьяна увидела ЕЕ. Девочка болела ветрянкой. Фотография была плохого качества, но эти глаза - огромные и голубые - буквально потрясли женщину.



На следующий день, прихватив с собой фото малышки, они с мужем поехали в городской отдел опеки. На просьбу об усыновлении им предложили рассмотреть кандидатуру... той самой малышки, которая так запала в душу! Муж еще крепче сжал руку Татьяны и шепнул на ухо: "Это судьба!"



...Этот день отложился в их памяти на всю жизнь. Когда они приехали в детскую больницу № 3 Владивостока, где жила тогда годовалая Надюшка, и им вынесли ИХ кроху, муж буквально выхватил девочку из рук врачей и крепко прижал к себе, как будто боялся, что ее могут отобрать.



- Она была такая крошечная и красивая, в трогательном чепчике, который ей очень шел. И голубые глаза в пол-лица, - вспоминает Татьяна. - Я сразу почувствовала, что это - МОЙ ребенок.



Сейчас Надюшке уже третий годик. Татьяна очень надеялась, что им удастся попасть в детский сад, а самой вернуться на работу. Дело в том, что через два месяца после усыновления грянул экономический кризис. Доход семьи, которая считала себя достаточно обеспеченной, резко упал. Мало того что Татьяна ушла в отпуск по уходу за ребенком, так еще и у мужа, который трудится в автосервисе, резко сократилось количество клиентов.



Несмотря на то что в общую очередь на садик родители встали сразу, как оформили документы на усыновление, они оказались в самом ее конце - под № 1128. Только тут родители поняли, что никаких льгот для них не предусмотрено, потому что они не опекуны. То есть можно предположить, что очередь в детсад подойдет, только когда Надя будет учиться в школе.



- Я не могу столько лет сидеть в декрете! - от одной этой мысли Татьяна приходит в ужас. - Не скрою, материально тяжело. Конечно, муж вкалывает сутками, чтобы мы ни в чем не нуждались, но все равно тяжело. Я работала дизайнером и помимо зарплаты имела дополнительные доходы.



Когда поняла, что очередь ждать бесполезно, обратилась в горадминистрацию. Написала письмо в интернет-приемную Игоря Пушкарева. Через месяц мне пришел ответ, где было сказано обратиться в Первомайский райисполком к Трубиной Алене Петровне. Мы пошли к ней, но она сказала, что мест нет, помочь ничем не может: "Для прокуратуры, которая нас постоянно проверяет, ваш ребенок такой же как и все". Ходила я и к Ларисе Владимировне Карпачевой в РОНО, она также сказала, что не может помочь, единственный выход - ходить к Алене Петровне: может быть, освободится место, вдруг какой-нибудь ребенок не сможет ходить в детский сад...



Комментарий:



Татьяна Перминова, начальник отдела охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края:



- Усыновленный ребенок принимается в семью на правах кровного. Согласно статье № 137 Семейного кодекса он теряет родственные и имущественные связи, которые у него были до усыновления и приобретает новые. Следовательно, гарантии и льготы, предусмотренные для сирот и детей, находящихся под опекой, на него не распространяются. В том числе и льготы на получение путевки в детский сад.