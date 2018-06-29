Во Владивостоке проведут плановую проверку системы оповещения

28 июня, с целью поддержания системы оповещения Приморского края в постоянной готовности к использованию, в период с 11:00 до 12:00 местного времени, будет проводиться комплексная техническая проверка с подачей предупредительного сигнала "Внимание всем!" и оповещением населения Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В ходе проверки будет определена степень готовности сил и технических средств системы оповещения населения Приморского края к использованию по назначению. Будет отработано взаимодействие оперативной службы и технического персонала ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС с Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, инженерно-техническим составом ПАО "Ростелеком", филиалом ФГУП ВГТРК "ГТРК "Владивосток", КГБУ "ОТВ-Прим", компанией "Подряд", оперативными дежурными, диспетчерами, расчётами ЕДДС городских округов и муниципальных районов Приморского края.

Перед передачей речевого сообщения будет подан предупредительный сигнал "Внимание всем". Он подаётся для привлечения внимания населения к средствам массовой информации. Передаётся сигнал "Внимание всем" звуком электросирен, гудками заводов и транспортных средств.

Речевое сообщение для населения Приморского края будет производиться по телевизионным каналам "Россия 1", "Россия-24", "Общественное телевидение Приморья", информационным каналам кабельного телевидения компании "Подряд", по каналам радио и проводного вещания радиостанций "Радио России" и "Маяк", уличным громкоговорителям, по каналам региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края.

Звук сирены означает единый предупредительный сигнал "Внимание Всем!". Услышав его, Вы должны включить телевизор и радиоприёмник для прослушивания экстренного сообщения. Будьте предельно внимательны к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия по сигналам и сообщениям являются гарантией Вашей безопасности.

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей.

Что необходимо делать по этому сигналу?

По окончании звукового сигнала "Внимание всем" по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения. Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал "Внимание всем". Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины. Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал "Внимание всем", прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии. Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал "Внимание всем", то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал "Внимание всем" и речевую информацию будут передавать специальные автомобили оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О Ваших детях есть, кому позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь. Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства – возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.