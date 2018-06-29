Во Владивостоке осужден экс-глава казенного учреждения, перечисливший более 100 млн руб. подрядчику

Фрунзенский районный суд г. Владивостока рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" г. Владивостока. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий" ( ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Судом установлено, что фигурант в рамках реализации программы "Развитие образования г. Владивостока" заключил 2 контракта на выполнение работ по реконструкции детского сада. Достоверно зная об отсутствии предусмотренных законом оснований для изменения условий муниципальных контрактов в ходе их исполнения, подписал дополнительные соглашения к ним. Условиями соглашений предусмотрел перечисление авансов за фактически невыполненные работы, перечислив подрядчику (ООО "ВладСтрой-1") в общей сумме более 100 млн. рублей бюджетных средств.

После поступления на счет строительной организации авансовых платежей, в марте 2016 года, директор подрядчика, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, похитил перечисленные учреждением денежные средства.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных организациях сроком на 2 года.