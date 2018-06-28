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Экономика

27 июня 2018, 13:50
Подходы лососей к Дальнему Востоку подтверждают благоприятные прогнозы учёных

Подходы лососей к Дальнему Востоку подтверждают благоприятные прогнозы учёных

Рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в этом году установлен на уровне 490 тыс. тонн

Рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока готовится к приему большого объема тихоокеанских лососей. Свежие данные по учету подходов рыбы к берегам дальневосточных регионов России подтверждают прогнозы ученых. В этом году рекомендовано выловить до 490 тыс. тонн лососевых, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Первое заседание штаба по организации лососевой путины, которая стартовала 1 июня 2018 года в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне провел заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков во вторник, 26 июня.

Открывая совещание, глава Агентства подчеркнул, что лососевая – одна из важнейших путин, особенно для субъектов Дальневосточного федерального округа. "Мы провели достаточно большую подготовительную работу с учетом непростой ситуации, которая сложилась в прошлом году в ряде дальневосточных субъектов. Внесены изменения в Правила рыболовства, которые заработают с 1 июля. Обращаю внимание, что руководствоваться нужно именно новыми положениями. Важно совместно принимать все решения на региональных Комиссиях по регулированию добычи анадромных видов рыб, исходя из рекомендаций отраслевой науки. Задач стоит много, необходимо следить за подходами рыбы и оперативно реагировать на изменения. Научные съемки подтверждают первоначальный прогноз, и мы ожидаем, что намеченные планы будут выполнены", – сказал Илья Шестаков.

Рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в этом году установлен на уровне 490 тыс. тонн, что на 158 тыс. тонн больше прогноза 2016 года. В том числе возможный вылов горбуши составляет 339 тыс. тонн, кеты – 102 тыс. тонн, нерки – 41,2 тыс. тонн, кижуча – 7,7 тыс. тонн, симы – 32 тонны, чавычи – 544,5 тонны. При этом по горбуше прогноз вылова превышает аналогичный показатель четного 2016 года на 57% (традиционно выловы лососевых сравнивают по четным и нечетным годам в связи с особенностями биологических циклов рыбы).

Лосевая путина началась еще не во всех регионах Дальнего Востока. На 25 июня добыто более 7 тыс. тонн лососей, из них 6,4 тыс. тонн взяли рыбопромышленники Камчатки. "Показатель пока отстает от уровня 2016 года. Но этот факт вызван климатическими условиями и не вызывает никаких опасений, наука предсказывала небольшую задержку подходов. Данные съемки НИС "Профессор Кагановский" свидетельствуют о том, что рыба зашла в наши воды. Подтверждаются прогнозы науки по Сахалину, Курильским островам, Хабаровску, Западной Камчатке и бассейну в целом", – пояснил первые результаты путины заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

О ситуации с подходами подробнее доложил директор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) Алексей Байталюк. Научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" сейчас проводит траловые съемки захода лососевых из открытых вод северной части Тихого океана в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) России. Учитывается численность рыбы на путях миграций к берегам дальневосточных регионов.

На данный момент, по результатам проведенных исследований, биомасса горбуши оценена в 240 тыс. тонн. Большая часть рыбы относится к осенней форме (юго-восток Сахалина и Курильские острова). За пределами ИЭЗ учтено еще примерно 56 тыс. тонн горбуши. Прогноз по востоку Сахалина и Курилам сейчас составляет 82,2 тыс. тонн, однако к северо-востоку Сахалина подходит преимущественно ранняя, летняя форма. Уточнения будут сделаны после оценки количества рыбы в северной половине района съемки, где находятся основные концентрации летней формы горбуши. На это уйдет не менее двух недель.

По данным Приморского территориального управления, холодильные мощности края загружены на 45%, в основном это тихоокеанская сельдь, минтай, треска, креветка и кальмар. Стоимость доставки рыбных грузов из Владивостока в западную часть страны составляет в среднем 9 рублей за килограмм. По состоянию на 26 июня, в центральные регионы России отправлено 42 ускоренных поезда с дальневосточной рыбной продукцией.

Метки: Дальний Восток, Лосось, подходы

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