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Общество

27 июня 2018, 13:40
Россияне смогут перевезти домашнее животное на поезде без личного присутствия

Россияне смогут перевозить домашних животных на поезде без личного присутствия

Такая возможность появится с 16 июля

В целях повышения качества обслуживания АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") запускает новую услугу – перевозку домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования. Оформить такую услугу и перевезти домашнее животное можно будет с 16 июля 2018 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу компании. 

Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах АО "ФПК":

  • № 5/6 Санкт-Петербург – Москва;
  • № 739/740 Москва – Белгород;
  • № 133/133 Казань – Санкт-Петербург;
  • № 45/45 Иваново – Санкт-Петербург;
  • № 102/102 Адлер – Москва;
  • № 15/15 Волгоград – Москва;
  • № 9/10 Самара – Москва;
  • № 13/14 Челябинск – Москва;
  • № 148/147 Омск – Новосибирск;
  • № 124/124 Красноярск – Абакан;
  • № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ;
  • № 69/70 Чита – Москва;
  • № 5/6 Владивосток – Хабаровск.

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправитель заполняет заявление и обязательно указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона отправителя и получателя и другую необходимую информацию. Стоимость "билета для питомца" будет зависеть от дальности поездки и составит от 730 рублей.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах). В течение всей поездки животное должно находиться в клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.

Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не могут превышать 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. При этом если погрузку и выгрузку клеток осуществляют проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать 10 кг, а если отправитель и получатель осуществляют погрузку самостоятельно, то вес может быть до 75 кг. К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников перевозчика.

Метки: домашние животные, перевозка, РЖД, услуга

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