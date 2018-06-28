ФАС проверит цены на авиабилеты на Дальний Восток

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку стоимости авиабилетов и авиатоплива, чтобы не допустить их необоснованного роста. Такое поручение чиновникам ФАС дал президент РФ Владимир Путин, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Окончание мониторинга запланировано на 1 августа, к тому моменту ФАС должна предоставить полный отчет по ценам. Напомним, что во время прямой линии президента жители Дальнего Востока пожаловались на невероятно высокие цены на перелет по маршруту Москва – Владивосток, заявив, что якобы "не чувствуют себя частью России".

Также в начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к властям страны и попросила принять меры против роста цен на топливо.

Кроме того, в этом месяца в Госдуме началось рассмотрение законопроекта об обнулении ставки НДС на внутренние рейсы на Дальний Восток. Проект закона был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ, которое состоялось 6 июня 2018 года.

Как отмечается в пояснительной записке, в целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа.

В настоящее время ставка НДС на внутренние воздушные перевозки установлена в размере 10%, за исключением авиасообщения с Крымом и Калининградской областью, где действует тариф 0% (для Крыма — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — бессрочно).