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Китай

27 июня 2018, 13:20
Китайские таможенники ужесточили контроль за поддельными товарами с символикой ЧМ-2018

Китайские таможенники ужесточили контроль за поддельными товарами с символикой ЧМ-2018

Практически ежедневно в Китае конфисковывают крупные партии нелегальной спортивной продукции

Китайские таможенники конфисковали большую партию спортивной одежды, которая оказалась подделкой под оригинальную продукцию, связанную с Чемпионатом мира по футболу 2018 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на China News.

Как сообщили в понедельник в таможне портового города Нинбо восточнокитайской провинции Чжэцзян, в порту были изъяты 1800 поддельных футболок с эмблемой FIFA, а также 14 844 пары поддельных кроссовок Adidas и Nike – коммерческих спонсоров FIFA. Китайская таможня связалась с FIFA, чтобы подтвердить нелегальное происхождение этих товаров.

В городе Иу той же провинции Чжэцзян таможня конфисковала 288 контрафактных футбольных мячей, на которых не было никаких товарных знаков, но рисунок на них был схож с тем, что нанесен на официальный мяч ЧМ, также на них содержались изображения трофеев ЧМ и надписи "Russia 2018". Иу известен как "мировой супермаркет" благодаря оптовой продаже мелких товаров. Местная таможня осуществляет жесткий контроль за контрафактными товарами и постоянно проводит общественные антипиратские кампании.

Таможня города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян, обещает серьезно штрафовать экспортеров контрафактных товаров, связанных с ЧМ. Главные экспортно-ориентированные производственные базы Китая, включая Чжэцзян, Гуандун и Хубэй, начали бороться с подделками под оригинальную продукцию, связанную с ЧМ, в марте этого года. По состоянию на начало этой недели Ханчжоуской таможней были изъяты 32 398 товаров, нарушающих право интеллектуальной собственности ЧМ.

Метки: контрафакт, спорт, товар, ЧМ-2018

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