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Общество

27 июня 2018, 12:00
Администрация Владивостока опубликовала праздничную программу ко Дню города

Администрация Владивостока опубликовала праздничную программу ко Дню города

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города

В субботу, 30 июня, Владивосток отметит 158 лет со дня основания. В течение всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия. Так, сразу после театрализованного шествия (около 13:00) на центральной площади начнётся дневная концертная программа, работа локальных площадок, а также уникальное, всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы JCB". На территории парка "Минный городок" пройдет фестиваль красок, на Спортивной набережной - благотворительный фестиваль "Добрый Владик", а в Театральном сквере - концерт авторской песни, сообщает ЕНВ со ссылкой на мэрию.

В течение дня для гостей праздника будут работать около 20 локальных тематических площадок: "Детский автодром", "Шоу рыцарей", "Гигантские пазлы", экспозиция с выставочными машинами, мастер-классы для детей и многое другое. Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, локальные площадки будут интересны и взрослым, и юным горожанам.

Кроме того, на площади выступят международные коллективы: ансамбль "TOOKAI" (Япония) и танцевальный коллектив города Пусана (Южная Корея). Также в программе будут представлены выступления эстрадного оркестра МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, творческого проекта "Pacific Stars", группы "Кэтчерс грув", лучших творческих коллективов и исполнителей Владивостока.

Вечером состоятся выступления вокально-инструментальной команды "Music Vox", групп "Wasabi" (Владивосток) и "#МОЁ ДЕЛО" (Хабаровск), трио "Мистикс", музыкального проекта Andras, а глава Владивостока Виталий Веркеенко поздравит жителей краевой столицы с праздником.

Хэдлайнером праздника станет группа "Моя Мишель" (Москва), во время выступления которой пройдет пенная вечеринка.

Программа мероприятий "Владивосток-158":

29 июня 2018 года:

  • с 12:00 до 13:00 - накануне празднования Дня города пройдут торжественные возложения цветов и венков к памятникам Николаю Муравьеву-Амурскому, Якову Семенову и стеле "Владивосток – город воинской славы";
  • с 16:30 до 18:00 - на площадке возле торгового центра "Сотка" состоится молодёжный фестиваль хип-хоп культуры "Sound seaside" (танцевальные батлы и хип-хоп исполнители);
  • с 21:00 до 23:00 - на Спортивной набережной будет организована праздничная программа "Фестиваль водных фонариков".

30 июня 2018 года:

  • с 11:00 до 13:00 – праздничное шествие трудовых коллективов города по улице Светланской;
  • с 13:00 до 14:00 состоится церемония возложения гирлянды к Вечному огню мемориала "Боевая слава ТОФ";
  • с 13:00 до 17:00 - дневная праздничная программа, работа локальных площадок на центральной площади и "Шоу танцующих экскаваторов";
  • с 13:00 до 18:00 - на территории парка "Минный городок" (ул. Луговая, в районе дома № 34) пройдет праздничное мероприятие "Фестиваль красок";
  • с 13:00 до 18:00 - на Спортивной набережной состоится благотворительный фестиваль "Добрый Владик";
  • с 13:00 до 17:00 - в Театральном сквере будет орагнизован концерт авторской песни;
  • с 14:00 до 18:00 - на площадке возле торгового центра "Черёмушки" состоится молодёжный фестиваль хип-хоп культуры "Sound seaside" (танцевальные батлы и хип-хоп исполнители);
  • с 19:00 до 22:30 – вечерняя праздничная программа на центральной площади Владивостока с выступлением музыкальных групп, хэдлайнера мероприятия "Моя Мишель", творческим сюрпризом от главы города Владивостока Виталия Веркеенко, "Шоу танцующих эскаваторов" и файер-шоу.
  • с 21:00 до 23:00 - на Спортивной набережной будет организована праздничная программа "Фестиваль водных фонариков".

1 июля 2018 года:

  • с 11:00 – в кинотеатре "Океан" (зал "Меридиан") состоится презентация каталога "Посмотри на Владивосток-2017", в состав каталога вошли работы, которые будут представлены на выставке в залах "Артэтажа";
  • в 13:00 - открытие городской фотовыставки "Посмотри на Владивосток-2017" в выставочных залах "Артэтаж" (МБУК "Дом культуры "Традиции и современность", Океанский проспект, 9);
  • с 13:00 до 18:00 - на территории парка "Минный городок" (ул. Луговая, в районе дома № 34) состоится "Фестиваль красок".
  • с 09:00 до 22:00 - на Спортивной набережной пройдет "Фестиваль светошариков".

2 июля 2018 года:

  • с 10:30 до 12:00 - в парке "Солнышко" на улице Бородинской, 15-б состоится праздничная программа "Владивосток зажигает огни";
  • с 12:00 до 13:00 – в Чеховском сквере (ул. Набережная, 10) пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое открытию скульптурной композиции А.П. Чехову;
  • с 14:00 до 17:00 - традиционная торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого.

Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории. Тематические выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, праздничные и конкурсно-игровые программы, познавательные часы и другие мероприятия проходят в эти дня в школах, библиотеках и школах искусств города.

Метки: день города, мэрия

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