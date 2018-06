Сборные Дании и Аргентины вышли в плей-офф ЧМ-2018

Они добились нужного результата в матчах против французов и нигерийцев соответственно

В тринадцатый игровой день чемпионата мира, 26 июня, прошли заключительные матчи в группах C и D, и определились еще два участника 1/8 финала турнира – ими стали сборные Дании и Аргентины. З0 июня Франция встретится с Аргентиной, а 1 июля Хорватия померится силами с датчанами, сообщает ЕНВ.

