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Общество

27 июня 2018, 11:30
Сборные Дании и Аргентины вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сборные Дании и Аргентины вышли в плей-офф ЧМ-2018

Они добились нужного результата в матчах против французов и нигерийцев соответственно

В тринадцатый игровой день чемпионата мира, 26 июня, прошли заключительные матчи в группах C и D, и определились еще два участника 1/8 финала турнира – ими стали сборные Дании и Аргентины. З0 июня Франция встретится с Аргентиной, а 1 июля Хорватия померится силами с датчанами, сообщает ЕНВ.

Стартовал игровой день с первой нулевой ничьи на турнире между французами и датчанами. Несмотря на то, что "трехцветные" выпустили на поле неосновной состав, моменты по ходу матча были, как у одной, так и у другой команды. Тем не менее, конечный результат позволил сохранить статус-кво в группе – французы вышли в плей-офф с первого места, а датчане – со второго.

В параллельном матче квартета С третье место между собой разыграли сборные Перу и Австралии, хотя последние на тот момент еще имели теоретические шансы в случае поражения датчан от французов и собственной победы над перуанцами. Однако, ни того, ни другого не произошло. Перуанцы, в отличие от австралийцев, имели более явные моменты для взятия ворот – на 18-й минуте шикарным ударом слета отличился Карилльо, а на 50-й – расторопнее всех в штрафной оказался капитан команды Геррейро. Результат 2:0 в пользу Перу, позволил "потомкам инков" "хлопнуть дверью" и занять третье место в группе.

Однако ключевой матч игрового дня прошел чуть позже – сборной Аргентины необходима была только победа в матче против нигерийцев, которым, как оказалось позднее, для выхода в плей-офф достаточно было и ничьей. Тем не менее, аргентинцы начали этот матч активнее, и уже на 14-й минуте гол с верховой передачи Эвера Банеги забил Лионель Месси. Спустя 20 минут Лео имел шанс удвоить преимущество своей команды, однако, исполняя штрафной удар, попал в штангу. Желание аргентинцев выйти в плей-офф привело к нарушению в штрафной у ворот самих южноамериканцев. Хавьер Маскерано свалил соперника при исполнении углового, и арбитр показал на "точку". На 51-й минуте пенальти реализовал игрок "Челси" Виктор Мозес, а чуть позднее нигерийцы имели отличный шанс забить второй гол, однако другой нападающий команды в ворота не попал. Сборная Аргентины добилась желанной победы лишь на 86-й минуте. С подачи углового отличился экс-спартаковец, а ныне защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо.

В параллельной игре сборная Хорватии вторым составом сумела одолеть исландцев со счетом 2:1. При этом, островитяне имели гораздо больше моментов, чем балканцы, но забить смогли только с пенальти – его реализовал Гульфи Сигудссон. Следует отметить, что во втором тайме исландцы играли менее активно, чем в первом, поэтому все голы матча пришлись на вторую половину встречи. На 50-й минуте отличился Милан Бадель, а на 90-й – Иван Перишич.

Отметим, что в четырнадцатый игровой день чемпионата мира, 27 июня, пройдут заключительные матчи в группах Е и F. Сначала в 00:00 (27 июня) по владивостокскому встретятся шведы и мексиканцы, а в параллельном поединке – сборные Германии и Южной Кореи. Через четыре часа в матчах между командами Швейцарии и Коста-Рики, а также между Сербией и Бразилией определится еще один участник 1/8 финала кубка мира.

Метки: FIFA, футбол, ЧМ 2018

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