Инвестиции "Русагро" в свиноводческий комплекс в Приморье составят почти 30 млрд рублей

Инвестиции "Русагро" в проект по строительству вертикально интегрированного свиноводческого кластера, который реализуется в Приморье уже на протяжении двух лет, составили 27,7 миллиардов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу компании.



"Стоимость проекта составляет 27,7 млрд рублей с НДС (23,5 млрд рублей без НДС), из которых 12 млрд рублей инвестированы в 2016-2017 годах", - приводит данные компания.



Помимо этого, "Русагро" запустила первую партию свиноматок на племенную ферму в Приморском крае. Как прокомментировал директор компании Максим Басов, на сегодняшний день на проект поставлено 500 свиней. В компании замечают, что до декабря этого года планируется поставить 3,6 тысяч свиноматок и 80 хряков из Дании.



К слову, первая товарная продукция будет произведена к 2019 году. "Выход на проектную мощность запланирован на 2021 год", уточняет "Русагро", добавляя, что в случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом весе.