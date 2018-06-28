Южнокорейская клиника планирует открыть филиал во Владивостоке

Во Владивостоке с привлечением инвестиций крупного бизнеса могут появиться медицинские центры санаторно-курортного типа. Данный вопрос активно обсуждался во время переговоров заместителя мэра города Сергея Шерстюка с президентом Национального исследовательского института корейской медицины NIKOM Ли Ынгсе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

По итогам встречи стало ясно, что представители города заинтересованы в развитии международного медицинского кластера. Со слов Ли Ынгсе, новое медицинское учреждение может стать центром притяжения не только жителей Приморья, но и туристов из Южной Кореи, но и Японии и Китая. Так, во Владивостоке пациенты смогут получать качественную медицинскую помощь с применением последних инноваций, а у российских медиков появится возможность ознакомиться с передовыми корейскими медицинскими практиками.

В настоящее время в городе активно развивается туристическая отрасль. Так, в 2017 году Приморский край, центром притяжения которого является Владивосток, посетили свыше 640 тысяч человек из разных стран и 3,5 миллиона туристов из других городов России. Кроме того, в августе прошлого года в России начал действовать упрощенный визовый режим, позволивший гражданам 18 стран посещать территорию Свободного порта Владивосток по электронной визе. В 2017 году такую возможность использовали уже 13 тысяч человек.