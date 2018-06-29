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Общество

26 июня 2018, 20:20
Россельхознадзор вернул в Китай зараженные плодожоркой фрукты и овощи

Россельхознадзор вернул в Китай зараженные плодожоркой фрукты и овощи

Крупная партия овощей и фруктов из КНР, общим весом более 24 тонн, вернулась на родину

В крупной партии плодово-овощной продукции, которая была ввезена в Приморский край из КНР, в результате лабораторных исследований был найден карантинный для России вредитель растений – персиковая плодожорка. Тем самым, по большей мере 24 тонн овощей и фруктов вернули обратно в Китай, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

Персиковую плодожорку обнаружили специалисты Полтавского фитосанитарного контрольного поста управления в импортировавшейся из Китая партии фруктов и овощей. Среди культур - абрикосы, виноград, сливы, груши, яблоки, лимоны, манго, нектарины, персики, дыни, томаты, перец, баклажаны, цветная капуста, брокколи, стрелки чеснока, салат латук, тыква, кинза, грибы, имбирь, общий вес которых составил 24,546 тонны.

Как приводят представители Россельхознадзора, лабораторные исследования, которые провели в Приморском филиалом ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений" Россельхознадзора, подтвердили, что заражению персиковой плодожоркой из общего объёма ввезенных фруктов подверглось 732 кг абрикосов.

Как уточняют эксперты из карантина растений Приморского филиала ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", гусеницы персиковой плодожорки питаются самыми разнообразными дикими и культурными плодовыми растениями. Среди них – яблоня, груша, персик, абрикос, айва, слива, вишня, рябина, боярышник, шиповник. Гусеницы выгрызают ходы во всех направлениях плода, заполняя его экскрементами. В одном плоде одновременно развиваются несколько гусениц. В необрабатываемых садах повреждаемость плодов гусеницами вредителя достигает 80-90%.


Метки: Китай, овощи, плодожорка, Россельхознадзор, фрукты

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