Дни Чанчуня могут пройти во Владивостоке

Администрацию Владивостока накануне, 25 июня, с визитом вежливости посетила делегация Народного правительства города Чанчунь, которую возглавил начальник канцелярии иностранных дел Ци Гохуа. Встречу с китайской делегацией провел начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир. Участники обсудили широкий круг вопросов – от сотрудничества в спорте и кинематографе до организации международных туристических проектов. Например, Дней Владивостока в Чаньчуне, и наоборот, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Во встрече также приняли участие советник главы администрации Владивостока по международным делам Юрий Быстров, советник главы администрации приморской столицы по общим вопросам Андрей Петров, специалисты управления международных отношений и туризма. С китайской стороны – начальник отдела стран Восточный Европы и Средней Азии канцелярии иностранных дел Народного правительства города Чанчунь Чжао Хуаньин, заместитель начальника отдела стран Америки и Океании канцелярии Гэн Хайлун, директор Цзилиньского отделения информационного агентства "Синьхуа" Ши Цзюньфэн.

Традиционный план сотрудничества между Владивостоком и Чанчунем включает проведение совместных выставок-ярмарок, фестивалей культуры, искусства и спорта, программу обмена опытом в области образования, туризма. Юрий Быстров предложил расширить сотрудничество в сфере киноиндустрии. "Ежегодно во Владивостоке проходят кинофестивали "Меридианы Тихого" и "Человек и море". Мы знаем, что у вас хорошо развит кинематограф, в рамках сотрудничества между нашими городами вы также можете участвовать в работе наших фестивалей", – отметил советник главы.

Как рассказал Ци Гохуа, власти Чанчуня регулярно проводят Дни различных дружественных городов и с удовольствтем могли бы организовать День Владивостока. Участники встречи отметили, что 2018 год является знаковым для Владивостока и Чанчуня. Ведь в этом году исполняется 15 лет со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве. Соглашение об установлении отношений всестороннего сотрудничества между городами было подписано 27 сентября 2003 года. "С каждым годом Владивосток посещает все больше путешественников из Китая, в том числе нашего города, – отметил Ци Гохау. – И я понимаю, почему Владивосток так привлекателен для наших жителей. Здесь красивая европейская архитектура, вкусная паназиатская еда, но самое главное – гостеприимные люди".

Напомним, сегодня Владивосток входит в тройку самых популярных российских городов у китайских туристов. "Мы уделяем больше внимание развитию туристической отрасли. Ежегодно Владивосток посещают около 360 тысяч граждан Поднебесной, но мы рассчитываем на значительный рост. Для этого мы намерены продвигать Владивосток в центральной и южной части Китая, сейчас наши гости – в основном жители северо-восточных провинций КНР, - сказал 7 июня на встрече с иностранными журналистами глава Владивостока Виталий Веркеенко. – Мы готовы со всем радушием русской души принять гостей и сделать их отдых во Владивостоке максимально насыщенным и комфортным. Уверен, что с вашей помощью мы сможем донести до жителей КНР всю информацию о достопримечательностях города и поднять наши отношения на качественно новый уровень сотрудничества".

Справка: Чанчунь является административным центром провинции Цзилинь. Это третий по величине и значимости город на северо-востоке Китая. Город является известным международным центром автомобилестроения, киноиндустрии. Население урбанизированной части составляет свыше 2 миллионов человек, а всей городской агломерации – более 6 млн.