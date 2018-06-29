В Приморье признаны безопасными 22 пляжа

22 пляжа в восьми муниципалитетах Приморского края прошли техническое освидетельствование. По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, эти места отдыха соответствуют нормам безопасности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Во Владивостоке ждут отдыхающих восемь пляжей:

пляж ООО "Лотс" (бухта Лазурная); пляж "Парк культуры и отдыха имени Лазо" (станция Санаторная); пляж "Ривьера Лагуна" (станция Санаторная); место массового отдыха "Чайка" (станция Чайка); место массового отдыха ООО "Прибой" (маяк Токаревская кошка); пляж "Солнечный" (станция Садгород); место массового отдыха "Юбилейный" (спортивная гавань Амурского залива); место массового отдыха "Новый Аякс" (остров Русский, бухта Аякс).

Три пляжа попали в список разрешенных в Артеме:

пляж "Морской берег" (бухта Муравьиная); пляж ООО "Торгово-строительная компания ОВС" (бухта Муравьиная, "Малая Тавайза"); пляж "Юность" (бухта Муравьиная).

Три территории в списке – в Шкотовском районе, по одному – в Спасском районе и Спасске-Дальнем:

детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха "Штыковские пруды" (Шкотовский район); открытый бассейн детского оздоровительного лагеря "Горный" (Спасский район); открытый бассейн детского оздоровительного лагеря "Родник здоровья" (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).

Два пляжа освидетельствовано в Партизанском районе:

пляж "Солнечный остров" (Партизанский район, село Екатериновка, бухта Лашкевича); пляж базы отдыха "Лукоморье" (Партизанский район, село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова).

В Уссурийском городском округе подготовлено два пляжа с открытыми искусственными водоемами – база отдыха "Берег детства" на Солдатском озере.

В Находкинском городском округе допущены к работе два пляжа:

пляж на базе "Золотой берег" (Врангель, Бухта Шепалова); пляж ООО "Бухта Отрада" (Находка, бухта Отрада).

"Здесь есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва. Кроме того, в этих местах отдыха в границах купания отсутствуют пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих", – пояснили в ведомстве. Всего, по данным краевого департамента туризма, в этом году в Приморье должно быть допущено 78 пляжных территорий. "Департамент ведет ежедневный мониторинг по освидетельствованию мест отдыха у воды. В прошлом году были признаны безопасными для отдыха 73 пляжных территории", – отметил руководитель ведомства Константин Шестаков.

Специалисты отмечают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях, а также соблюдать правила поведения на воде:

запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими знаками и надписями;

опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги, металлические прутья;

не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, такое поведение опасно даже для умеющих хорошо плавать, также человек может оказаться на пути следования быстроходных маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить серьезные травмы;

запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды;

нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время;

при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей с болезнями сердца.

Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.