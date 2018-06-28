Россияне смогут получить в собственность землю под многоэтажным домом

Владельцы квартир смогут получить в собственность земельный участок под многоквартирным домом, даже если на то не было воли общего собрания собственников. Комитет Света Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовал палате поддержать принятый ранее Госдумой в третьем чтении закон, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Авторами документа стали депутаты Госдумы во главе с председателем комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Согласно нововведению, собственники квартир смогут по письменному запросу получать в собственность землю под их многоэтажным домом, при этом не уполномоченные на то общим собранием. Для этого будет необходимо обратиться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка под домом. Рассмотреть заявление должны в течение месяца.

В соответствии с действующими нормами, у собственника нет возможности реализовать свои конституционные права, не заручившись поддержкой общего собрания. Сейчас собственники помещений в многоквартирном доме являются одновременно владельцами общего имущества в этом здании: чердаков, подвалов, крыши и, конечно, земли, на которой расположен дом с прилегающими территориями в рамках кадастрового участка.

При реализации закона, права других жильцов дома как долевых собственников не будут ущемляться — формирование участка закрепляет права всех жильцов и обязывает муниципальные власти выплачивать компенсацию в случае, например, сноса дома.