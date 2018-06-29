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Общество

26 июня 2018, 19:20
В Приморье за долги лишают водительских прав

В Приморье за долги лишают водительских прав

С начала года почти 3,5 тыс. человек стали переходами из-за невыполнения своих обязательств

За 5 месяцев 2018 года на исполнении в отделах судебных приставов по Приморскому краю находилось 3 тысяч 469 исполнительных производств, в рамках которых применено временное ограничение на пользование специальным правом. Общая сумма задолженности неплательщиков составила более 1,4 млрд. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Данная мера в основном коснулась тех, кто имеет задолженность свыше 10 тысяч рублей по исполнительным производствам о взыскании алиментов, вреда здоровью, причиненного преступлением, а также административных штрафов, наложенных ГИБДД. Большая часть постановлений судебных приставов была вынесена в отношении неплательщиков алиментов – 2 тысячи 778 постановлений.

Для многих должников невозможность сесть за руль стала побудительным мотивом для того, чтобы вспомнить о невыполненных обязательствах и выплатить задолженность в полном объеме. Так, в результате применения данной меры с неплательщиков алиментов в общей сложности было взыскано более 2 млн. рублей.

Стоит напомнить, что постановление об ограничении в специальном праве направляется в органы ГИБДД, в полномочия которых входит привлечение к ответственности за нарушение установленного запрета по ст. 17.17 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде обязательных работ сроком до 50 часов или лишение специального права на срок до одного года.

Метки: долги, лишение, права, приставы

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