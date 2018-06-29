Во Владивостоке завершилась двухдневная 50-мильная гонка крейсерских яхт

Во Владивостоке завершилась двухдневная Традиционная 50-мильная гонка для крейсерских яхт. Дистанция проходила вдоль островов архипелага Императрицы Евгении, в Славянский залив, в бухту Миноносок, и состояла из двух гонок. Первая гонка стартовала из Владивостока утром в субботу, а старт второй гонки был дан утром следующего дня, наоборот, из бухты Миноноски во Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба "Семь футов".

Эта регата посвящена памяти замечательного яхтсмена, горячего энтузиаста парусного спорта Ильи Михайловича Ермакова. В регате приняли участие 64 яхты от 25 до 43 футов и выше из Владивостока и Находки. Впервые за всю историю этой регаты в гонках принял участие экипаж из Петропавловска-Камчатский на яхте "Викинг".

Гоночный комитет разбил яхты на 10 зачетных групп. Стартовали яхты тремя большими группами. Старт первой гонки был отложен более чем на один час по причине отсутствия ветра. Первыми стартовали большие яхты, вторыми – "Плату 25" и 25-30-футовики, а третьими – яхты класса "Конрад". Некоторые яхты класса "Конрад 25 РТ" стартовали во второй группе, чем нарушили прописанную гоночную инструкцию. Им пришлось вернуться и стартовать со своей группой.

На слабом южном ветре участники достаточно медленно дошли до о.Попова, после этого наступила затяжная полоса безветрия. Большие яхты успели проскочить дальше по дистанции, а средние и малые яхты застряли. Когда с трудом добрались до бухты Алексеева, наконец-то из Амурского пролива стал прибывать хороший гоночный ветер, и участникам гонки стало намного легче. Те яхты, которые шли мористее, быстрее поймали этот ветер и получили преимущество даже у тех, кто ранее шёл впереди.

На этом ветре участники обогнули знак у о. Два Брата в Амурском заливе. Далее яхты лавировались. Предстояло обойти о. Герасимова, который расположен на входе в Славянский залив. Небольшое количество яхт пошли в обход острова, основной же флот пошёл в пролив Стенина и там снова встал в безветрии. Некоторые яхты пытались ставить спинакеры и генакеры, он безуспешно, им пришлось ждать хоть какого-то ветра.

Стоит отметить, что в этот день ветер, чаще южных направлений, менялся несколько раз, и по направлению, и по силе. На последнем отрезке дистанции, когда яхты, наконец, вошли в Славянский залив, пришёл ветер, но уже северный, близкий к шквалистому. И здесь уже участники гонки под спинакерами и генакерами буквально летели на финиш.

Большой неожиданностью для некоторых экипажей стало то, что на пути к финишной марке они встретили огороды марикультуры. В связи с этим, некоторым яхтам пришлось отворачивать, приводиться под спинакерами при таком ветре было непросто. На яхте "Гамма" порвался спинакер, лодка не дотянула до финиша несколько десятков метров. Яхта "Jazz" первая отметилась у судей на финише.

Финиш всего флота растянулся на несколько часов, поскольку яхты в поисках ветра разбрелись по всему заливу. Последние яхты заканчивали гонку практически в темноте.

Утром следующего дня старт дали в запланированное время при ровном северном ветре силой около 4-х метров. Флот бодро прошёл Славянский залив, но как только вышел из него, встретился со встречной волной. И если большим яхтам такая волна не помеха, они её не ощущают, то малым яхтам пришлось с ней бороться оставшуюся часть пути до финиша, который был установлен у входа в гавань яхт-клуба "Семь футов". Сложности малых яхт стали особенно заметны, когда ветер немного стих, и 25-футовикам пришлось преодолевать волнение, ход лодки сильно сбивался. В связи с этим часть флота выбрала тактику идти вдоль волны, в сторону о.Попова и о.Русского, а другая часть продолжала бороться с волной и шла вдоль левого берега Амурского залива.

Через несколько часов после старта ветер стих, дул еле-еле, менял направление. В поисках ветра флот разделился на три группы: кто-то шел посередине залива, другие под Русским островом, третьи – вдоль левого берега Амурского залива. Первыми к финишу пришли те, кто шел под Песчаным и дождался ветра, а он пришел северный. Первой эту гонку завершила находкинская яхта First.

Победители регаты в 10-ти зачетных группах:

"25 футов":

1 место – яхта "Black Pearl", капитан Сергей Качан, Владивосток;

2 место – яхта "Status Quo”, капитан Игорь Шестериков, Владивосток;

3 место – яхта "Вальс-Фантазия", капитан Евгений Озеран, Владивосток.

"Конрад 25 РТ":

1 место – яхта "Магистр", капитан Игорь Попов;

2 место – яхта "Соларис", капитан Надежда Вовченко;

3 место – яхта "Вигри", капитан Андрей Воронков.

"Конрад 25 Р":

1 место – яхта "Jazz”, капитан Дмитрий Самойленко;

2 место – яхта "Рок-н-ролл", капитан Илья Ермаков;

3 место – яхта "Факт", капитан Сергей Иванов.

"Плату 25":

1 место – яхта "Бригада С", капитан Никита Стральский;

2 место – яхта "Depeche Mode", капитан Антон Диденко;

3 место – яхта "Second Stage”, капитан Гарик Степанян.

"Цетус":

1 место – яхта "Риф", капитан Сергей Монинец;

2 место – яхта "Пульсар", капитан Виктор Сорока;

3 место – яхта "Командор Беринг", капитан Владимир Гаманов.

"Картер-30":

1 место – яхта "Парис", капитан Александр Шакиров;

2 место – яхта "Сюрприз", капитан Марат Узикаев;

3 место – яхта "Норд", капитан Борис Клейман.

"35 – 37 футов":

1 место – яхта "Ray", капитан Рафаэль Иштряков;

2 место – яхта "Decision”, капитан Николай Чубенко;

3 место – яхта "Tiffani”, капитан Константин Сылка.

"43 фута и выше":

1 место – яхта "Tiburon", капитан Олег Красноперов;

2 место – яхта "Carrera”, капитан Сергей Беляев;

3 место – яхта "Peregrine Falcon”, капитан Михаил Митюрёв.

"ORC":

1 место – яхта "Gastion", капитан Дмитрий Ходырев;

2 место – яхта "First”, капитан Александр Трофименко;

3 место – яхта "Кураж", капитан Владимир Королёв.

"Двухтонники":