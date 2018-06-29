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В мире

26 июня 2018, 16:10
Пхеньян не пойдет на контакт с Токио, пока японцы не приостановят военные учения

Пхеньян не пойдет на контакт с Токио, пока японцы не приостановят военные учения

Официальные СМИ КНДР выступили с критикой действий кабинета министров Синдзо Абэ

Власти Северной Кореи продолжат игнорировать представителей Японии, если Токио не прекратит широкомасштабные военные учения и тренировки по повышению готовности сил самообороны страны. Об этом заявили государственные средства массовой информации КНДР, сообщает ЕНВ.

Япония рассматривает возможность проведения встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с премьер-министром Синдзо Абэ. Как сообщают японские СМИ, последний надеется решить проблему японских граждан, похищенных десять лет назад в Северной Корее. Несмотря на недавние встречи Ким Чен Ына с лидерами Китая, Южной Кореи и Соединенных Штатов, прямые переговоры о проведении встречи на высшем уровне с японским лидером Пхеньян пока не ведет.

"Если Япония не изменит свои амбиции в отношении мира и безопасности, то она должна понять, что гибель страны будет неизбежна, – написало Центральное Корейское телеграфное агентство (ЦТАК) в понедельник, 25 июня. – Япония должна прекратить широкомасштабные военные учения и усилия по повышению своего военного потенциала, направленного на атаку [позиций Северной Кореи], отказаться от своей враждебной политики, порвать с прошлым и проявить свою искренность в отношении мира", - приводится в комментарии.

В 2002 году власти Северной Кореи признали, что в 1970-х и 1980-х годах было похищено 13 японцев. Пять из них впоследствии вернулись домой. ЦТАК не упомянуло о похищенных гражданах Японии в своем комментарии, однако агентство выступило с критикой правительства Абэ за неотказ от военных учений.

В прошлом году Япония начала гражданские эвакуационные учения в ответ на испытания нескольких ракет КНДР вблизи ряда территории государства. На прошлой неделе в Токио заявили, что учения были приостановлены после проведения саммита в Сингапуре. Абэ назвал саммит первым шагом на пути к денуклеаризации, другие японские чиновники уверены, что Япония и Соединенные Штаты должны поддерживать защиту против Северной Кореи до тех пор, пока она не предпримет конкретные усилия в этом направлении.

Метки: Абэ, Ким Чен Ын, корейский кризис, переговоры, предупреждение, учения, ЦТАК

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