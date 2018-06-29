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26 июня 2018, 15:50
Реджеп Эрдоган признан победителем на выборах в Турции

Реджеп Эрдоган признан победителем на выборах в Турции

Страна переходит с парламентской на президентскую форму правления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах главы государства, а его партия и союзники завоевали большинство мест в парламенте, сообщает ЕНВ.

Главный соперник Эрдогана, Мухаррем Индже из Республиканской народной партии (РНП), признал поражение, однако объявил выборы "несправедливыми" и заявил, что президентская форма правления, вступающая в силу, "очень опасна", так как все ведет к единоличному осуществлению властных полномочий.

Самый популярный лидер в современной истории Турции, 64-летний Эрдоган, накануне сказал своим сторонникам, что не откажется от стремления преобразовать страну, которая одновременно является членом НАТО и, по крайней мере, номинально, кандидатом на вступление в Европейский Союз.

Миллионы турков-мусульман поддерживают Эрдогана за стабильный экономический рост и контроль над строительством дорог, мостов, аэропортов, больниц и школ. Однако его критики, включая группы, защищающие права человека, обвиняют Эрдогана в нарушении принципов независимости судов и свободы СМИ, а также припоминают ему жесткое преследование оппонентов после неудачной попытки госпереворота в 2016 году, когда были задержаны тысячи человек.

О своей победе на президентских и парламентских выборах Эрдоган и правящая Партия справедливости и развития (ПСР) заявили еще в воскресенье после закрытия избирательных участков. Эрдоган набрал 53% голосов избирателей против 31-го у Индже. На парламентских выборах ПСР набрала 42,5%, а Партия националистического движения (ПНД), союзник партии Эрдогана – 11%. Явка на национальных выборах составила почти 87%.

Эксперты утверждают, что победа правящих сил гарантирует значительное расширение полномочий президента Турции в отношении законодательной и судебной власти. В рамках новой системы Эрдоган может баллотироваться на второй срок в качестве президента, а также на третий, если тот объявит о досрочных выборах, открывающих возможность остаться в должности до 2032 года. Канцелярия премьер-министра будет упразднена. Кабинет министров будет состоять из "назначенцев" президента, а не избранных на выборах законодателей. Также, возможно, будут уменьшены полномочия парламента.

"Новый режим, который вступает в силу с сегодняшнего дня, представляет собой серьезную опасность для Турции. <...> Сейчас мы полностью приняли режим единоличного правления", - сказал Индже на пресс-конференции. Его Республиканская народная партия набрала 23% мест в новом созыве парламента, а Народно-демократическая партия – почти 12%. Избирательный барьер на парламентских выборах в Турции составляет 2%.

Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что, по предварительным данным, ПСР и их союзники ПНД займут в парламенте 343 места из 600 – 293 из них – это депутаты от партии Эрдогана.

Метки: выборы, Индже, Турция, форма правления, Эрдоган

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