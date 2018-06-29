Оппозиция потеряла монополию на «нерешаемые» проблемы Приморья

Приближаются выборы губернатора Приморья. Примечательно, в этой связи, отметить – действующий глава края Андрей Тарасенко и его потенциальные конкуренты примерно одинаково смотрят на стоящие перед регионом проблемы. Возникает вопрос: перехвачена ли оппозиционная повестка? В ситуации разбирался спецкор ЕНВ.

Принципы несогласия

Напомним, что традиционно выборная компания кандидатов КПРФ, в меньшей степени – ЛДПР и "Справедливой России", строится на несогласии с политикой, действующей в стране (городе, крае) власти. Обычно коммунисты указывают на больные (по их мнению) места, критикуют, а уже отсюда предлагают пути решения "как сделать лучше". То есть, конструктив отталкивается от негатива.

Значимые выборы того или иного уровня проходят ежегодно, поскольку некоторые "больные вопросы" Приморья не утрачивают остроту и известны широкой общественности (характерный пример – недостроенные "Хайатты"), притом, появляются новые, на них выгодно "пиариться". Что и делается из года в год. Впрочем, оппозиционеры объясняют, что ведут систематическую работу, которая не связана с электоральной активностью.

Андрей Андрейченко, кандидат в губернаторы Приморья на выборах 2014 года от ЛДПР, депутат Госдумы уверяет: "Мы поднимали и поднимаем определенные вопросы, независимо от того, скоро выборы или нет. По пути решения ряда проблем, которые озвучивает члены нашей партии, с краевой администрацией есть точки соприкосновения. Допустим, среди них экологические проблемы в Спасском районе, в Находке".

В преддверии нынешних выборов оппозиции с повесткой сложно. Во-первых, Андрей Тарасенко объективно недолго управляет краем. За правильные или неправильные действия "команды Миклушевского" глава региона ответственности не несет, по крайней мере, моральной. Во-вторых, даже за прошедшие месяцы Тарасенко успел кардинально поменять ТОП-менеджмент края, принять массу решений, противоположных по духу и сути тому, что делалось до него. Самое главное, врио губернатора не поворачивается спиной к тем проблемам, что есть, и готов советоваться со всеми заинтересованными лицами. Такой подход озадачивает и обезоруживает оппонентов.

За столом переговоров

Врио губернатора успел не раз и не два встретиться и пообщаться с представителями оппозиции. Характерно, что при обсуждении результатов работы администрации Приморья за прошлый и год и планов на будущее Тарасенко выразил готовность обсуждать и сотрудничать с депутатами практически по всем вопросам – невзирая на партийную принадлежность парламентариев.

"В ходе обсуждения отчета врио губернатора практически поддержал оппозицию по трем вопросам, – говорит Владимир Беспалов, депутат фракции КПРФ в ЗСПК. – Ранее коммунисты выдвинули законопроект о защите прав участников долевого строительства, но Тарасенко перехватил инициативу. Глава края в ответ предложил принять его вариант законопроекта, с тем, чтобы документ быстрее прошел инстанции за счет административного ресурса "Белого дома". В общем-то, КПРФ согласна, лишь бы быстрее принять закон. В штабе Тарасенко поступили правильно, подключившись к этому вопросу. Прежде всего, важно защитить интересы дольщиков. Это разумный компромисс между властью и оппозицией".

Интересно, что автором "коммунистического законопроекта", который предполагает привлечение санаторских компаний (компаний-достройщиков), является Андрей Ищенко, депутат ЗСПК, уже выдвинутый кандидат от КПРФ на выборах губернатора этого года. Ищенко несколько последних лет пытался активно продвигать данный законопроект. У экс-губернатора Миклушевского, немало озадаченного другими строительными вопросами, инициатива поддержки не находила.

Впрочем, как считают обозреватели, в ходе начинающейся кампании некуда будет не деться от обсуждения "Хайаттов" и прочих "недостроев за бюджетный счет". Примечательно, в этом связи, что в случае с гостиницами Тарасенко занял позицию, солидарную с фракцией КПРФ (не выделять больше бюджетных денег на достройку). Специально это сделано или нет, таким образом, глава края заранее избежал критики, которую обрушивали на его предшественника.

Дети войны

В Приморском крае значительная часть населения – от 70 до 80 тысяч человек, относится к категории "детей войны" (граждане, родившиеся в период с 1928 по 1945 гг. на территории Советского Союза, - прим. ред). В 2000-е годы "Единая Россия" выстраивала отношения с официальными ветеранскими организациями, КПРФ – больше с "детьми войны". На федеральном уровне "дети войны" льгот не имеют (считаются обычными пенсионерами), в то время как во многих субъектах России приняты региональные законы, по которым они получают преференции. В Приморье принятие такого закона и отстаивали коммунисты.

Владимир Беспалов напоминает, как в 1986-1988 годах создавались Советы ветеранов: сначала в трудовых коллективах, затем в районных и городских, затем – краевой. Во второй половине 1980-х участникам Великой Отечественной стало по 55-70 лет. А их было десятки тысяч. Возникли вопросы санаторно-курортного лечения, зубопротезирования, установки телефонов, улучшения жилищных условий ветеранов. В 2018 году в Приморье участников войны осталось меньше тысячи, тружеников тыла – не более 5 тысяч. Немного также "блокадников", узников концлагерей, реабилитированных.

"Дети войны" идут "следующими" за ветеранами, и могут перенять у последних функцию патриотического воспитания. Коммунисты считают, что "детям войны" надо помогать с лечением, оздоровлением в домах отдыха и санаториях; с коммунальными услугами (вплоть до ремонта в квартирах); созданием благоприятной среды проживания. В законе предлагается прописать, каким образом краевая и муниципальная власть могли бы заботиться об этих людях, младшим из которых уже по 73 года. Что касается детей войны, позиция администрации края была следующая: нужен федеральный закон, в региональном бюджете денег на льготы данной категории нет", - говорит Владимир Беспалов. Впрочем, Андрей Тарасенко заявил, что поддержит законопроект о детях войны, предложенный КПРФ.

Жилье для сирот и прожиточный минимум

Обеспечение квартирами выпускников детских домов – проблема, которую власти Приморья пытаются решать давно. Но ситуация, как признался Тарасенко, пока ухудшается. "Сиротам, которые недавно поставили палатки у "Белого дома", предложено поселиться в бывших общежитиях ДВФУ в районе фуникулера, - говорит Владимир Беспалов. - Однако, весьма вероятно, что как только "палаточники" там разместятся, протестной активности выпускников детских домов только прибавится".

Что касается Владивостока, где вопрос с жильем для сирот стоит наиболее остро, коммунисты предлагают два варианта. Либо зарезервировать за счет краевого бюджета квартиры в строящихся домах, либо выделить бесплатно землю для строительства нескольких домов, и начать их возведение за бюджетный счет. Администрация города может принять участие в проекте, вкладывая средства в квартиры для врачей и учителей. Реализация задачи потребует около 900 млн рублей в год, которые предложено найти в федеральном и краевом бюджетах.

Впрочем, у главы края – свое видение решения проблемы. Как считает Андрей Тарасенко, нужно идти по пути выделения жилищных сертификатов выпускникам детских домов. Также врио губернатора заявил о готовности работать над пересмотром величины прожиточного минимума пенсионеров. В Приморье 40 тысяч человек с пенсией 5-8 тысяч, которые поднимают до этого норматива за счет федерального и краевого бюджетов.

В настоящее время прожиточный минимум пенсионера – 9151 рубль, хотя средний прожиточный уровень по краю – более 12 тысяч, а минимальная заработная плата превышает 11 тысяч рублей. По мнению оппозиции, три последних года повышение норматива "не догоняло" инфляцию. Юлия Толмачева, руководитель фракции "Партии пенсионеров" в Заксобрании Приморья, подсчитала, что реальная величина прожиточного минимума пенсионера – 10500 рублей. Однако пересмотр норматива до этого уровня потребует несколько сот миллионов рублей в краевом бюджете дополнительно.

"Я не сказал бы, что глава региона перехватывает "протестную повестку", - говорит Владимир Беспалов. - Андрей Владимирович Тарасенко ближе к земле, у него больше понимания тех проблем, который мы озвучиваем и предлагаем к решению. Он начинает идти на встречу. Когда 2 года назад я был на приеме у Владимира Миклушевского по вопросу прожиточного минимума, тот мне сказал: "Я эффективный антикризисный менеджер. Не учите меня, как считать. Я посчитал и дал команду". По этим расчетам пенсионеры и попали в такую тяжелую ситуацию". Как бы то ни было, получается, что позиция Андрея Тарасенко по "больным вопросам" – не только ответственная, но и политически грамотная.

Юрий Коломейцев, политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб" прокомментировал: "Есть перечень первоочередных задач, которые врио губернатора разрешает, следуя федеральной "дорожной карте". Но есть собственные сложные и специфичные проблемы. В некоторых субъектах приняты региональные законы о детях войны, им субсидируют оплату услуг ЖКХ, производят доплаты к пенсиям и так далее. В Приморье такой закон не принимается. Сложность, прежде всего, заключается в работе с такой массой людей – в крае это примерно 75 тысяч человек. Притом, "дети войны" - вотчина коммунистов. КПРФ владеет адресами, сотовыми телефонами этой категории. В Приморье и Владивостоке с "детьми войны" работали как раз потенциальные кандидаты в губернаторы от коммунистов Анатолий Долгачев и Андрей Ищенко. "Дети войны" - люди советской закалки, ядерный электорат КПРФ. Если им помогать, то "политические бонусы" достанутся, прежде всего, коммунистам.

Что касается помощи обманутым дольщикам. Не знаю, будет ли врио губернатора поддерживать такую инициативу. Вопрос серьезен тем, что на нем можно хорошо зарабатывать. Как известно, вопрос о принятии соответствующего закона лоббирует тот же Андрей Ищенко. При этом, предлагается создать компанию, которая за бюджетный счет будет санировать недострои. Мы знаем, что обычно у нас получается со стройками за государственный счет. И глава края знает".