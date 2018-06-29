Объявлена программа III Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский»

Впервые на Приморской сцене пройдут оперы "Дон Кихот" Жюля Массне в постановке Янниса Коккоса, "Тристан и Изольда" Рихарда Штрауса в постановке Дмитрия Чернякова, "Так поступают все" Вольфганга Амадея Моцарта (полусценическое исполнение), "Саломея" Рихарда Штрауса (концертное исполнение); балеты "Дон Кихот" Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам постановки Мариуса Петипа, "Времена года" в хореографии Ильи Живого на музыку Макса Рихтера, "Золушка" Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу театра.

К 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа;

Парад звёзд оперы и балета: Елена Стихина, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Нажмиддин Мавлянов, Роман Бурденко, Алексей Марков, Евгений Никитин, Юрий Воробьёв, Михаил Петренко; Екатерина Кондаурова, Кристина Шапран, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Кимин Ким, Владимир Шкляров;

Выдающиеся дирижёры и именитые инструменталисты: Валерий Гергиев, Кристиан Кнапп, Шизуо Кувахара, Павел Смелков, Юстус Франтц, Антон Шабуров; Йол Юм Сон (фортепиано), Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка), Миура Фумиаки (скрипка);

Новые имена: стипендиаты Программы Аткинс и лауреат Grand Piano Competition Александра Довгань (фортепиано);

Грандиозная опера Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского в Гуанчжоу (Китай). Дирижёр — Валерий Гергиев;

Концерты Валерия Гергиева с Молодёжным оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро (Япония).

III Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" во Владивостоке откроется на Приморской сцене дальневосточной премьерой балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам постановки Мариуса Петипа (24 и 25 июля). В главных партиях выйдет звёздный состав балетной труппы Мариинского театра. 24 июля — Кимин Ким (Базиль), Рената Шакирова (Китри), Екатерина Кондаурова (Уличная танцовщица), Константин Зверев (Эспада); 25 июля — Тимур Аскеров (Базиль), Надежда Батоева (Китри), Кристина Шапран (Уличная танцовщица), Роман Беляков (Эспада). 26 и 27 июля состоится премьера балета Ильи Живого "Времена года" на музыку Макса Рихтера по мотивам знаменитых скрипичных концертов Антонио Вивальди. Эскиз этого спектакля — одноактный балет SeasonS — был с успехом представлен в 2016 году на I Дальневосточном фестивале "Мариинский". Спустя два года зрители увидят полноценную работу хореографа. Сольные партии исполнят Екатерина Кондаурова и Роман Беляков (26 июля), Кристина Шапран и Константин Зверев (27 июля). Балетную часть фестиваля завершит премьера "Золушки" Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского. Показы пройдут 28 июля и дважды 29 июля (14:00 и 19:00). Первый большой балет Алексея Ратманского, сочинённый специально для Мариинского театра в 2001 году, уже много лет пользуется неизменным вниманием петербургских зрителей, привлекая ироничной интерпретацией масштабной партитуры Сергея Прокофьева. Балет будет впервые представлен во Владивостоке в исполнении ведущих солистов Мариинского театра. В главных ролях 28 июля — Кимин Ким (Принц), Рената Шакирова (Золушка) и Екатерина Кондаурова (Мачеха); 29 июля (14:00) — Константин Зверев (Принц), Кристина Шапран (Золушка) и Татьяна Ткаченко (Мачеха); 29 июля (19:00) — Владимир Шкляров (Принц), Надежда Батоева (Золушка), Екатерина Кондаурова (Мачеха). Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра.



Концертную программу III Международного фестиваля "Мариинский" откроет 27 июля выступление знаменитого скрипача и дирижёра Лоренца Настурики-Гершовичи и Камерного оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Прозвучат: Симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта и "Времена года" Антонио Вивальди. Среди ярких концертных программ фестиваля также — выступление скрипачей Миуры Фумиаки (Япония) и Лоренца Настурики-Гершовичи с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Шизуо Кувахары (Япония) 30 июля. Миура Фумиаки — самый молодой победитель Международного конкурса скрипачей им. Йозефа Иоахима в Ганновере за всю историю соревнования, активно гастролирует, играет на скрипке "Виотти" работы Антонио Страдивари (1704). В Большом зале Приморской сцены в этот вечер прозвучат увертюра из музыки к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" и Концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона, Симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова.

Ещё одним украшением концертной афиши станет выступление прославленной пианистки Йол Юм Сон (Южная Корея) и Симфонического оркестра Приморской сцены под управлением известного дирижёра Юстуса Франтца (Германия) 7 августа. Йол Юм Сон — лауреат Международного конкурса пианистов им. Вана Клиберна и Международного конкурса им. П.И. Чайковского — с большим успехом выступила на первом фестивале "Мариинский" во Владивостоке в 2016 году. В этот визит во Владивосток она впервые совместно с Юстусом Франтцем исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 20 Вольфганга Амадея Моцарта. Также прозвучит Реквием композитора.

3 и 5 августа во Владивостоке впервые выступит юная пианистка Александра Довгань (11 лет) — лауреат и обладательница Гран-при II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Александра Довгань уже отметилась концертами в Санкт-Петербурге в ходе XXVI Музыкального фестиваля "Звёзды белых ночей". На Приморской сцене пианистка исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Феликса Мендельсона (3 августа). Также в программе — "Фантастическая симфония" Гектора Берлиоза и увертюра "Гебриды, или Фингалова пещера" Феликса Мендельсона. За пультом Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра — Антон Шабуров. 5 августа Александра Довгань даст сольный концерт в Малом зале. Прозвучат сочинения Франсуа Куперена, Жана Филиппа Рамо, Сергея Прокофьева, Иоганна Себастьяна Баха, Марка-Андре Амлена, Фредерика Шопена, Морица Мошковского, Сергея Борткевича.



В оперной афише фестиваля — дальневосточные премьеры опер "Дон Кихот" Жюля Массне в постановке Янниса Коккоса — 31 июля и 6 августа, "Так поступают все" Вольфганга Амадея Моцарта (полусценическое исполнение) — 1 августа, "Тристан и Изольда" Рихарда Штрауса в постановке Дмитрия Чернякова с Валерием Гергиевым за дирижёрским пультом — 5 августа. В главных партиях выйдут ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра: Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Евгений Никитин, Юрий Воробьёв, Михаил Петренко, Андрей Серов, Елена Поповская ("Новая опера"), а также молодые талантливые солисты — стипендиаты Программы Аткинс.

В концертном исполнении впервые на Приморской сцене Мариинского театра прозвучит одноактная музыкальная драма Рихарда Штрауса "Саломея". В заглавной партии выступит солистка Мариинского театра и Приморской сцены Елена Стихина, ярко заявившая о себе именно в этой роли на премьере в Санкт-Петербурге в 2017 году. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев (4 августа, 20:00). В этот же день под управлением маэстро Гергиева будет исполнена концертная версия оперы Петра Чайковского "Иоланта" при участии блестящего исполнительского состава: Ирина Чурилова, Нажмиддин Мавлянов, Алексей Марков, Михаил Петренко, Роман Бурденко (4 августа, 16:00).

Среди постановок Приморской сцены, которые можно будет увидеть на фестивале с участием ведущих солистов Мариинского театра, — "Кармен" в режиссуре Дарьи Пантелеевой (2 августа) и "Пиковая дама" Петра Чайковского в постановке Юрия Темирканова (8 августа). В спектаклях заняты: Елена Стихина, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина, Нажмиддин Мавлянов, Роман Бурденко, Алексей Марков. За дирижёрским пультом — Кристиан Кнапп (2 августа) и Павел Смелков (8 августа).