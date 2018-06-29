Власти Южной Кореи и КНДР начали переговоры о создании единой железнодорожной сети

Власти двух Корей ведут переговоры о сотрудничестве в сфере соединения и модернизации железных дорог, проходящих через границу. Встреча уполномоченных лиц состоялась сегодня, 26 июня, в деревне перемирия Пханмунджом, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

Как сообщили в министерстве объединения Республики Корея, встреча началась примерно в 10 утра по местному времени в деревне Пханмунджом. Южная Корея направила на переговоры делегацию из трех человек во главе с замминистра транспорта Ким Чжон Ёлем. Северную Корею представлял замминистра железнодорожного транспорта КНДР Ким Юн Хёк.

"Прошло много времени с нашей последней встречи, однако, я думаю, что наш ум и решимость в отношении сотрудничества в железнодорожной отрасли остаются неизменными", - сказал в начале встречи глава северокорейской делегации. Ким Юн Хёк добавил, что железные дороги могут играть ключевую роль в экономическом развитии полуострова. Он также выразил надежду, что стороны будут работать вместе для достижения прогресса. Руководитель делегации Южной Кореи разделил эту надежду, заявив, что ожидает "хороших результатов" от переговоров, которые пройдут в четверг, 28 июня.

Впервые за 10 лет власти двух Корей проводят переговоры о сотрудничестве в железнодорожной сфере. На встрече 28 июня будут предметно обсуждены вопросы соединения и модернизации железных дорог, проходящих через межкорейскую границу в западной и восточной частях полуострова.

В западной части уже существуют железнодорожные пути, соединяющие Сеул и северо-западный пограничный город Синыйджу, однако для нормального функционирования магистрали ее необходимо модернизировать. Ожидает, что стороны обсудят вопрос соединения железнодорожных путей, проходящих через межкорейскую границу в восточном регионе.

Перед переговорами глава южнокорейской делегации рассказал журналистам, что на встрече будут обсуждаться "практически необходимые вопросы о соединении и модернизации железных дорог Южной и Северной Кореи". При этом он заметил, что могут существовать ограничения из-за санкций. "Однако еще необходимо изучить и обсудить множество вещей, которые могут быть предприняты после отмены ограничений", - добавил он, имея в виду санкции, введенные против КНДР из-за ракетных и ядерных испытаний.

Переговоры были организованы с целью обсуждения последующих мер согласно соглашению, достигнутому лидерами стран на саммите 27 апреля. В ближайшие недели власти двух Корей планируют провести серию переговоров по активизации сотрудничества в транспортной и лесной сферах.