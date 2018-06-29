Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

26 июня 2018, 14:30
Власти Южной Кореи и КНДР начали переговоры о создании единой железнодорожной сети

Власти Южной Кореи и КНДР начали переговоры о создании единой железнодорожной сети

Должностные лица правительств двух стран провели первую встречу по данному вопросу в деревне Пханмунджом

Власти двух Корей ведут переговоры о  сотрудничестве в сфере соединения и модернизации железных дорог, проходящих через границу. Встреча уполномоченных лиц состоялась сегодня, 26 июня, в деревне перемирия Пханмунджом, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

Как сообщили в министерстве объединения Республики Корея, встреча началась примерно в 10 утра по местному времени в деревне Пханмунджом. Южная Корея направила на переговоры делегацию из трех человек во главе с замминистра транспорта Ким Чжон Ёлем. Северную Корею представлял замминистра железнодорожного транспорта КНДР Ким Юн Хёк.

"Прошло много времени с нашей последней встречи, однако, я думаю, что наш ум и решимость в отношении сотрудничества в железнодорожной отрасли остаются неизменными", - сказал в начале встречи глава северокорейской делегации. Ким Юн Хёк добавил, что железные дороги могут играть ключевую роль в экономическом развитии полуострова. Он также выразил надежду, что стороны будут работать вместе для достижения прогресса. Руководитель делегации Южной Кореи разделил эту надежду, заявив, что ожидает "хороших результатов" от переговоров, которые пройдут в четверг, 28 июня.

Впервые за 10 лет власти двух Корей проводят переговоры о сотрудничестве в железнодорожной сфере. На встрече 28 июня будут предметно обсуждены вопросы соединения и модернизации железных дорог, проходящих через межкорейскую границу в западной и восточной частях полуострова.

В западной части уже существуют железнодорожные пути, соединяющие Сеул и северо-западный пограничный город Синыйджу, однако для нормального функционирования магистрали ее необходимо модернизировать. Ожидает, что стороны обсудят вопрос соединения железнодорожных путей, проходящих через межкорейскую границу в восточном регионе.

Перед переговорами глава южнокорейской делегации рассказал журналистам, что на встрече будут обсуждаться "практически необходимые вопросы о соединении и модернизации железных дорог Южной и Северной Кореи". При этом он заметил, что могут существовать ограничения из-за санкций. "Однако еще необходимо изучить и обсудить множество вещей, которые могут быть предприняты после отмены ограничений", - добавил он, имея в виду санкции, введенные против КНДР из-за ракетных и ядерных испытаний.

Переговоры были организованы с целью обсуждения последующих мер согласно соглашению, достигнутому лидерами стран на саммите 27 апреля. В ближайшие недели власти двух Корей планируют провести серию переговоров по активизации сотрудничества в транспортной и лесной сферах.

Метки: ж/д, корейский кризис, переговоры

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства?
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Южной Корее закроют курилки в аэропортахВ Южной Корее закроют курилки в аэропортах
25 июня 2018, 18:20
Внешние "табачные" зоны перенесут подальше от терминалов
В южнокорейских аэропортах больше не будет преимуществ для чеболейВ южнокорейских аэропортах больше не будет преимуществ для чеболей
24 июня 2018, 13:20
Корейские таможенники разработали меры по противодействию контрабанде
В Южной Корее "бедные родственники" получат государственную помощьВ Южной Корее "бедные родственники" получат государственную помощь
22 июня 2018, 15:30
В настоящее время для живущих за чертой бедности корейцев из семей с высоким доходом социальные выплаты не положены

Последние новости

Росрыболовство выставило на торги более 9 тысяч гектаров под марикультуру на Дальнем ВостокеРосрыболовство выставило на торги более 9 тысяч гектаров под марикультуру на Дальнем Востоке
сегодня, 01:20
Суммарная начальная стоимость 46 участков – около 90 млн рублей
В Токио принят "опережающий" региональный закон по борьбе с курениемВ Токио принят "опережающий" региональный закон по борьбе с курением
вчера, 21:50
Нормативно-правовой акт основан на концепции национального закона, который в настоящее время проходит в японском парламенте
В России система электронных трудовых книжек начнёт работать с 2020 годаВ России система электронных трудовых книжек начнёт работать с 2020 года
вчера, 21:20
Работодатели теперь будут передавать инвормацию в Пенсионный фонд, причём в режиме онлайн

От первого лица

Наталья Коломейцева: После "украинского кризиса" мы осознали, что политологи нужны всем
15.06.2018 10:30
Наталья Коломейцева: После "украинского кризиса" мы осознали, что политологи нужны всем
13.06.2018 14:50
Андрей Шевченко: Цирк Владивостока – в числе лучших российских, в первой пятерке, если не тройке
11.06.2018 18:40
Юрий Коломейцев: "Прямая линия" с президентом показала жителям страны работу чиновников

Самые популярные

Горячие обсуждения

26.06.2018 15:20
Оппозиция потеряла монополию на "нерешаемые" проблемы Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 (924) 423-40-34. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+