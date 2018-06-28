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Экономика

26 июня 2018, 14:10
Эксперты: Бизнесу надо «набивать шишки», корректируя систему «Меркурий»

Эксперты: Бизнесу надо "набивать шишки", корректируя систему "Меркурий"

Тянуть с вводом в работу ФГИС уже стало нецелесообразно

В России с 1 июля вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация. Чтобы выявить как можно больше сложностей и шероховатостей в работе электронной ветеринарной системы, дать Россельхознадзору возможность своевременно исправить эти недочеты, бизнесу необходимо активизировать работу в ФГИС "Меркурий", сообщает ЕНВ со ссылкой на АМКОР.

Как известно, с 1 июля этого года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация в отношении продукции, имеющей животное происхождение. Оформление ветеринарных документов будет осуществляться посредством ветеринарной электронной системы ФГИС "Меркурий".

В преддверии ввода электронного ветеринарного документооборота от многих представителей крупного бизнеса, ассоциаций и объединений делового сообщества постоянно звучала критика в адрес новой системы. На основании этой критики Государственной Думой РФ в декабре 2017 года было принято решение о переносе ввода электронной ветсертификации на 1 июля этого года.

Несмотря на полугодовую отсрочку, бизнес и сейчас продолжает настаивать на переносе электронной ветсертификации, мотивируя это неготовностью и недочетами системы ФГИС "Меркурий". Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов на последнем совещании с рыбаками во Владивостоке не скрывал, что недочеты и шероховатости имеются, но к их устранению принимаются меры.

По мнению экспертов Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), несмотря на то, что в минувшую среду Николай Власов не исключил, что введение ФГИС "Меркурий" может быть перенесено с 1 июля 2018 г. на 1 января 2019 г., сильно рассчитывать на это не стоит. Введение электронной ветсертификации на территории России неизбежно и бизнесу необходимо к этому готовиться и активней работать в ФГИС "Меркурий", сообщая о недоработках и недочетах системы её разработчикам. Чем больше недочетов будет устранено, тем удобней и эффективней будет в ней работать.

В АМКОР сообщили, что марикульурные предприятия Приморья уже достаточно давно перешли на электронный ветеринарный документооборот, выявив ряд недоработок и недочетов в ФГИС "Меркурий", касающихся оформления продукции предприятий морской аквакультуры. Один из основных недостатков – необходимость указания срока годности для живой продукции, что является парадоксом, т. к. живая продукция просроченной быть не может. Информация об этом была опубликована в пресс-релизе АМКОР по результатам совещания Николая Власова с рыбаками, состоявшегося 14 июня во Владивостоке и, необходимо отдать должное оперативности Россельхознадзора, этот недостаток был устранен уже через несколько дней.

Метки: АМКОР, Меркурий, экспертное мнение

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