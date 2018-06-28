Договоры о закреплении долей квот на вылов рыбы и морепродуктов перезаключат до сентября

Опубликован протокол заседания Комиссии по распределению и закреплению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, районом добычи (вылова) которых являются зоны (подзоны) Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Ему предшествовало рассмотрение заявок, поступивших от пользователей на перезаключение договоров о закреплении долей квот на добычу водных биоресурсов в бассейне на следующие 15 лет (2019-2033 годы), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

В документе определены списки заявок, соответствующих и несоответствующих требованиям действующего законодательства. На основании этих решений приказами Росрыболовства будут сформированы перечни заявителей, которые допущены к расчету долей квоты вылова водных биоресурсов в морских водах для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства и которым отказано в закреплении лимитов.

Опубликованы прошедшие отбор заявки, касающиеся закрепления доли квоты добычи (вылова) во внутренних водных объектах. Заявители допущены к заключению договоров о закреплении доли квоты.

В протоколе также размещена информация о прошедших отбор заявках по закреплению долей квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства. На ее основании будет утвержден перечень заявителей, допущенных к заключению договоров о закреплении долей международной квоты с указанием ее размера.

Готовятся соответствующие приказы агентства. В Росрыболовстве подходит к завершению второй этап заявочной кампании. В июле Росрыболовство начнет заключать договоры с теми пользователями, по заявкам которых не требуется расчета долей квот. По другим договорам в течение месяца (до 25 июля) будут проведены расчеты. Затем ведомтсва приступит к подписанию договоров. Эту работу планируется завершить к 8 сентября.