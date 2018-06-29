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Общество

26 июня 2018, 13:10
Концепция культурной программы ВЭФ представлена в Приморье

Концепция культурной программы ВЭФ представлена в Приморье

Мероприятия в центре Владивостока и на острове Русский будут идти не только в дни проведения форума, но и по его окончанию

Обширная культурная программа ждет жителей и гостей Приморского края на острове Русский и в центре Владивостока в рамках четвертого Восточного экономического форума, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как рассказали в краевом департаменте культуры, ежегодно в рамках форума проходят концерты, спектакли и выставки, а также концертные программы на открытых площадках на территории кампуса ДВФУ на острове Русский и на материковой части Владивостока. Кроме того, жители и гости города смогут посетить выставку "Улица Дальнего Востока", где ознакомятся с лучшими достижениями, культурой и традициями всех девяти дальневосточных субъектов и других территорий.

"Культурная программа – это неотъемлемая и одна из важных составляющих Восточного экономического форума, которая вызывает огромный интерес у участников ВЭФ, гостей, представителей СМИ, а также у жителей города и края. В этом году такой формат особенно актуален для нашего региона, так как Приморский край празднует свое 80-летие, а участие восьми соседних регионов в концертной программе станет настоящим праздником в преддверии главной даты", – отмечает вице-губернатор Приморья Константин Межонов.

В этом году главная "материковая" сцена расположится на Спортивной набережной. На этой площадке концерты для всех желающих будут проходить с 12 по 16 сентября. "С 12 по 14 сентября в вечернее время с 18.00 на кампусе ДВФУ будут организованы трехчасовые концертные программы с участием творческих коллективов Дальнего Востока", – отмечают в краевом департаменте культуры. 15 сентября с 16.00 до 17.00 для приморцев и гостей города запланирован концерт с участием одной из популярных групп Владивостока Coin, а с 18.00 до 20.00 – концерт Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии под управлением Дмитрия Бутенко с солистами. 16 сентября с 16.00 до 17.00 выступит Камерный квартет Приморской краевой филармонии, с 18.00 до 20.00 – Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Анатолия Смирнова с солистами.

"Концерты коллективов, которые по праву можно назвать “музыкальной визитной карточкой Приморья”, станут ярким акцентом в списке праздничных мероприятий, посвященных юбилею Приморья", – отметил руководитель ведомства Владимир Соколов.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Участие в мероприятии уже подтвердили представители около 20 иностранных государств.

Метки: ВЭФ-2018, мероприятия, программа

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