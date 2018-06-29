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Общество

25 июня 2018, 21:00
Во Владивостоке успешно проведена операция по разминированию причала торгового порта

Во Владивостоке успешно разминировали причал торгового порта

Водолазы ТОФ подняли на поверхность около 350 различных боеприпасов

Водолазы Тихоокеанского флота обезвредили боезапас, который ранее был найден около причальных стенок Владивостокского торгового порта. Боезапас данного типа, по предварительным данным, возможно был утерян во время Великой Отечественной войны, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В течение недели в акватории бухты Золотой Рог у нескольких глубоководных причалов торгового порта Владивостока водолазы отряда спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Тихоокеанского флота проводили сложнейшую операцию по обезвреживанию боезапаса. Снаряды были обнаружены поблизости от причальных стенок порта.

Всего, по данным пресс-службы ведомства, водолазами Тихоокеанского флота поднято на поверхность почти 350 различных боеприпасов. Все участники боевого разминирования будут представлены к наградам.

Снаряды и мины были найдены на дне бухты Золотого Рога в период ежегодного осмотра стояночных мест. Далее об опасных боеприпасах экстренно проинформировали властей Владивостока, а также структуры, которые отвечают за общественный порядок и безопасность. Эксперты выразили мнение, что боезапас, скорее всего, утерян в военные и первые послевоенные годы при погрузке на морские транспорты. Грузовые суда большого водоизмещения, швартовавшиеся здесь, существенно размыли винтами илистый грунт и частично обнажили боезапас, который на площади нескольких десятков метров практически устилал морское дно.

После того, как находка была тщательного обследована водолазами ТОФ на дне и после анализа полученных данных, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц отдал приказ разминировать акватории силами водолазных специалистов УПАСР. К работе была привлечена группа специалистов из 10 водолазов-подрывников и два специальных водолазных судна. Подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки охранялись сотрудниками Дальневосточного морского пароходства и подразделениями Военной полиции Владивостокского гарнизона.

Метки: Владивосток, водолазы, порт, причал, разминирование, ТОФ

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