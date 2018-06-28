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Экономика

25 июня 2018, 20:50
На организацию электроснабжения в ТОР "Надеждинская" государство выделит порядка 2,3 мрлд рублей

На организацию электроснабжения в ТОР "Надеждинская" государство выделит порядка 2,3 мрлд рублей

Государственная компания ПАО "ФСК ЕЭС" будет обслуживать проекты ТОРа, заявленная мощность которых 61 МВт

Компания ПАО "ФСК ЕЭС", которая входит в группу "Россети", намерена инвестировать в организацию электроснабжения резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае. Общее количество инвестиций составят 2,3 миллиарда рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Интерфакс ".

Ранее в пресс-службе филиала ФСК "Магистральные электрические сети Востока" ("МЭС Востока") уточняли, что в рамках проекта проводится реконструкция подстанции 500 кВ "Владивосток", которая будет дооснащена оборудованием в соответствии с потребностями в мощности потребителей ТОР. Помимо этого, подстанция "Владивосток" будете связана новой двухцепной линией электропередачи 220 кВ со строящейся подстанцией 220 кВ "Промпарк" трансформаторной мощностью 126 МВА.

"Подстанция 500 кВ "Владивосток" впервые начала свою работу в 2009 году, обеспечив снабжение объектов саммита АТЭС, выдачу дополнительных 350 МВт мощности Зейской и Бурейской ГЭС в южные районы Приморья, где ранее существовала проблема энергодефицита", - приводится в сообщении.

На территории ТОР "Надеждинская" запланировано строительство транспортно-логистического комплекса, кондитерской фабрики, предприятия по производству пищевых полуфабрикатов. Заявленная мощность – 61 МВт.

К слову, компания "МЭС Востока" обслуживает, как минимум, пять регионов Дальнего Востока. Компания отвечает за бесперебойную работу более 15,8 тысяч км линий электропередачи и 91 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью более 15,2 тысяч МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь Объединенной энергетической системы (ОЭС) Востока с энергосистемой Сибири, а также экспорт электроэнергии в Китай. ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь, "Россети" на 88,04% принадлежат государству.

Метки: инвестиции, Надеждинская, ТОР, электричество

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