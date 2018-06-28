В Лазовском районе Приморья проведут раскопки и возведут международный центр отдыха

КСО "Поющие пески" начала проектирование круглогодичного комплекса отдыха международного уровня, который будет расположен в Лазовском районе напротив острова Петрова. Согласно концепции развития, здесь появится гостиница с бассейном, радоновыми и мараловыми ваннами, велнесс-центр, веревочный городок и эко-тропы, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Так, на первом этапе, затраты в ходе которого составят 50 миллионов рублей, предполагается строительство летних гостевых коттеджей, административного здания и территории для туристов. К пляжному участку уже подведены электричество и высокоскоростная интерент-связь. Вместе с этим, КСО "Поющие пески" совместно со специалистами Дальневосточного федерального университета займутся археологическим обследованием территории.

Со слов директора КСО "Поющие пески" Евгении Ольшановой, главный план – реализация рекреационного потенциала и создание точки международного туристического притяжения. Так считается, что данное место уникально – в одной точке сошлись заповедная природа Приморского края, открытое море и обнаруженные археологами древние стоянки народов, с давних времен населявших Тихоокеанское побережье. "В эти элементы природы и истории будет бережно вписана круглогодичная инфраструктура для туристов, включающая объекты СПА, с использованием технологий "зеленого" строительства", - замечает глава КСО "Поющие пески".



На выделенной территории ведётся работа по обнаружению и сохранению историко-культурного наследия. Компания заинтересована не только в том, чтобы найти и защитить памятники археологии, но сделать их доступными для туристов и гостей строящегося комплекса.



"В середине июля мы приступим к детальному археологическому обследованию территории, проведем разведочные раскопки, и рассчитываем обнаружить еще более древние объекты. Совместно с резидентом СПВ нам удастся воплотить в жизнь давнюю мечту дальневосточных археологов, краеведов и всех неравнодушных к истории нашего уникального края – реализовать проект по созданию общедоступного музеефицированного археологического памятника, что будет настоящим событием в культурной жизни региона", - комментирует глава учебно-научного музея ДВФУ, доцент департамента истории и археологии школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов.