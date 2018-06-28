Опубликована программа Международного морского салона во Владивостоке

На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018 опубликована деловая программа. Основной площадкой крупнейшего в России отраслевого события, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ, станет территория кампуса ДВФУ на острове Русский. Мероприятия Салона пройдут на территории более 7 тысяч квадратных метров, а также в бухте Аякс, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание "Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий". В основе деловой программы три тематических направления. Блок "Кораблестроение и судостроение" будет посвящен вопросам кооперации, локализации оборудования и конкурентоспособности в морском деле, а также возможностям России в инновационном судостроении. Второй блок деловых сессий – "Инфраструктура и логистика" – затронет в основном проблемы портовой инфраструктуры. Также участники дискуссий обсудят вопросы развития сферы морских перевозок и международных транспортно-логистических систем. Основными темами третьего направления "Регулирование и развитие" станут трекинг судов и грузов на них, цифровизация документации по проектированию судов и упрощение ее рассмотрения, а также развитие водного туризма.

В рамках МДМС-2018 пройдет молодежная сессия, которая объединит молодых профессионалов, ученых, экспертов и всех интересующихся тенденциями развития судостроения в России. Помимо деловой части участников Международного дальневосточного морского салона ожидает обширная выставочная программа. Компании-экспоненты представят свои проекты и новейшие разработки на площади более 500 квадратных метров. Для жителей Владивостока в дни проведения МДМС-2018 пройдет выставка-парад гражданских судов в бухте Аякс.

Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада.