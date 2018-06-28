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Экономика

25 июня 2018, 19:10
Иностранцы могут вернуть часть средств, потраченных на приобретения в России

Иностранцы могут вернуть часть средств, потраченных на приобретения в России

Система tax free позволяет вернуть сумму, затраченную при покупке товаров на НДС гражданами не из стран ЕАЭС

Иностранные граждане могут вернуть часть денег, потраченных в России. Это позволяет система tax free, которая начала действовать в нашей стране с апреля 2018 года. Она предполагает возврат НДС с товаров, купленных иностранными туристами. Первые чеки tax free уже оформлены болельщикам Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает ЕНВ со ссылкой пресс-службу ДВТУ.

Иностранные туристы могут воспользоваться системой tax free при определенных условиях. Товар должен быть приобретен ими в торговых точках, вошедших в перечень, утвержденный Минпромторгом России. Покупки совершены в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. Со дня покупки не должно пройти более трех месяцев и товар не должен быть в употреблении.

Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар. После этого таможенники ставят соответствующую отметку на чеке. Вернуть НДС с покупок могут граждане иностранных государств, кроме стран, входящих в Евразийский экономический союз. На Дальнем Востоке вернуть налог на добавленную стоимость с купленных товаров иностранные граждане смогут в аэропорту Владивосток и морском порту Владивосток.

Справка: Система возврата НДС распространена во многих странах. Она основана на том, что налог на добавленную стоимость включается в цену каждого товара. После его реализации налог перечисляется в бюджет государства для финансирования образования, медицины, науки, которыми пользуются граждане страны. Иностранцам НДС возвращается через систему tax free. "Потери" из бюджета компенсируются увеличением розничного товарооборота и ростом туристического потока.

Метки: tax free, возврат, иностранцы, НДС

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