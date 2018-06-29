В Южной Корее закроют курилки в аэропортах

В понедельник, 25 июня, власти заявили о закрытии отдельных комнат для курения в аэропортах. Изменения коснутся и наружных табачных зон – они будут перемещены подальше от мест массового скопления людей, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

По данным Корейской корпорации аэропортов (Korea Airports Corporation; KAC), зоны курения будут перемещены в 14 аэропортах по всей стране. Международный аэропорт Гимпо в Сеуле закроет два помещения для курения в своем внутреннем терминале и отремонтирует вентиляционные выходы в курилках международного терминала.

Международный аэропорт Чеджу также закроет свои комнаты для курения, как во внутренних, так и в международных терминалах. Первоначально представители аэропорта попросили исключить воздушную гавань из общенационального списка. Однако, KAC отказала в запросе.