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Южная Корея

25 июня 2018, 18:20
В Южной Корее закроют курилки в аэропортах

В Южной Корее закроют курилки в аэропортах

Внешние "табачные" зоны перенесут подальше от терминалов

В понедельник, 25 июня, власти заявили о закрытии отдельных комнат для курения в аэропортах. Изменения коснутся и наружных табачных зон – они будут перемещены подальше от мест массового скопления людей, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

По данным Корейской корпорации аэропортов (Korea Airports Corporation; KAC), зоны курения будут перемещены в 14 аэропортах по всей стране. Международный аэропорт Гимпо в Сеуле закроет два помещения для курения в своем внутреннем терминале и отремонтирует вентиляционные выходы в курилках международного терминала.

Международный аэропорт Чеджу также закроет свои комнаты для курения, как во внутренних, так и в международных терминалах. Первоначально представители аэропорта попросили исключить воздушную гавань из общенационального списка. Однако, KAC отказала в запросе.

Метки: аэропорты, запрет, курение, табак

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