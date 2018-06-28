Приморскстат: Стартовавший аграрный сезон хуже предыдущего

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми производителями региона за январь-май 2018 года составил 6,9 млрд. рублей, что на 5% меньше соответствующего периода 2017 года. На снижение повлияло сокращение объемов основных видов животноводческой продукции, сообщает ЕНВ со ссылкой на отдел сводных статработ Приморскстата.

В хозяйствах всех категорий снизилось производство мяса на 11%, яиц – на 0,6%, молока – на 0,4%.

Сократилось поголовье сельскохозяйственных животных: птицы – в 2,2 раза, крупного рогатого скота (в том числе коров) – на 1%, свиней – на 3%, при этом выросло, поголовье овец и коз на 3%.

Основными производителями мяса и яиц являются сельскохозяйственные организации (77% и 69%, соответственно), молока – хозяйства населения (46%). Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 6% – яиц, 20%% – молока. Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составила 18%, молока – 46%, яиц – 25%.