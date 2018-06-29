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Общество

25 июня 2018, 13:20
Во Владивостоке мэрия штрафует за парковку на газонах
Во Владивостоке мэрия штрафует за парковку на газонах

Во Владивостоке мэрия штрафует за парковку на газонах

С начала года специалисты администрации составили протоколы на сумму в 525 500 рублей

С начала 2018 года 398 владельцев автомобилей привлечены к административной ответственности за парковку транспортного средства на газонах. На сегодняшний день общая сумма наложенных штрафов составляет 525 500 рублей. Парковка и стоянка автомобилей на газонах запрещены муниципальным правовым актом № 212-МПА "Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений во Владивостоке", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

После самовольно организованных стоянок на придомовых территориях газоны и клумбы, высаженные собственниками домов, практически не подаются восстановлению. А стоимость восстановления одного квадратного метра газона на общественной территории составляет более полутора тысяч рублей. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа. В соответствии со ст. 7.21 закона Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае" штраф составляет для физических лиц от 1 до 3 тыс. руб., должностных – от 5 до 10 тыс. руб., юридических лиц – от 50 до 80 тыс. руб.

Контроль над соблюдением правового акта осуществляют специалисты администрации Владивостока, уполномоченные составлять протоколы, а к ответственности привлекают административные комиссии. Поучаствовать в сохранении зелёных насаждений могут и жители города. Как рассказал начальник экологической безопасности администрации Владивостока Сергей Козлов, получив обращение, специалисты запрашивают в ГИБДД информацию о собственнике машины, после чего вызывают указанное лицо в управление для оформления протокола об административном правонарушении.

Метки: газон, мэрия, парковка, ПДД

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