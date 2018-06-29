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Общество

25 июня 2018, 12:40
Заповедники и нацпарки Дальнего Востока будут вести совместный фотоучет амурских тигров

Заповедники и нацпарки Дальнего Востока будут вести совместный фотоучет амурских тигров

11 заповедных территорий будут совместными усилиями расставлять фотоловушки и анализировать прошедшую через них информацию о популяции тигров

Представители заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока объединят усилия в фотомониторинге популяции амурского тигра на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) России. Такая общая работа будет производиться специалистами впервые. С инициативой начать такую программу выступил Сихотэ-Алинский биосферный заповедник, сообщает ЕНВ со ссылкой на объединенную дирекцию нацпарка "Земля леопарда" и заповедника "Кедровая падь".

Для того, чтобы получить наиболее точную информацию о численности редких хищников в заповедниках и нацпарках России используется фотомониторинг. По мнению специалистов из Приморья, именно этот метод в скором времени может стать основным инструментом слежения за популяцией амурского тигра. Тем не менее, до настоящего времени обмен данными фотомониторинга между "тигриными" особо охраняемыми природными территориями почти отсутствовал. Это стало поводом для инициативы о создании общего ежегодного отчета о состоянии группировок амурского тигра по данным фотоучета на ООПТ федерального значения.

"Работа по созданию фотоловушек уже проводится во многих заповедниках Дальнего Востока. Всё, что нам всем нужно - просто вовремя собрать отчеты со всех территорий объединить их и сделать общие выводы", - указывает заместитель главы по научной работе ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник" Светлана Сутырина.

Предложение Сихотэ-Алинского заповедника поддержали все участники встречи координаторов фотоучета амурского тигра на ООПТ. На мероприятии в офисе "Земли леопарда" собрались представители федеральных заповедников и нацпарков, где фиксируются тигры – 11 сотрудников от 11 заповедных территорий. Помимо обсуждения новой программы, специалисты поделились своим опытом фотоучета, а также познакомились с современными мировыми тенденциями по сбору и обработке данных с фотоловушек. Ранее необходимость объединения усилий в работе по фотомониторингу единогласно поддержали члены Координационного совета ООПТ юга Дальнего Востока, который проходил 15 мая этого года в приморской столице.

Планируется, что ежегодный отчет будет открыт для общего доступа научных сотрудников, а первые результаты программы будут озвучены к концу 2018 года. Кроме того, они станут основой для научных публикаций о состоянии популяции амурского тигра, в том числе, статей на высоком международном уровне.

 Амурский тигр наиболее крупный и северный подвид тигра на всей земле. На данный момент он является одним из редчайших кошек и занесен в Красную книгу России и мира. По данным последнего маршрутного учета по следам на снегу, в России обитает около 530 тигров.

Метки: Земли леопарда, тигр

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