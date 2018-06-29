Второй тур группового этапа ЧМ-2018 завершен

В одиннадцатый игровой день Чемпионата мира по футболу в России, 24 июня, были сыграны три заключительные встречи второго тура группового этапа турнира. На данный момент гарантированный выход в плей-офф мундиаля обеспечили себе шесть команд. Уже сегодня начнутся игры, в которых команды будут распределять оставшиеся 10 путевок в 1/8 финала. Параллельные матчи в группах будут идти в одно и то же время для сохранения интриги, сообщает ЕНВ.

Прошедший игровой день стартовал матчем между сборными Англии и Панамы. "Родоначальники футбола" после первого неудавшегося голевого момента у панамцев сразу же бросились в атаку, и уже на 8-й минуте подачу с углового замкнул защитник Джон Стоунс. На 22-й минуте капитан команды Хари Кейн реализовал пенальти, переправив мяч в верхний левый от себя угол. На 36-й минуте великолепный удар из-за пределов штрафной удался Джесси Лингарду. Продолжил разгром панамцев Джон Стоунс, который на 40-й минуте расторопней всех сыграл на ближней штанге. Уже в компенсированное время к первому тайму Кейн оформил дубль со второго пенальти. После перерыва капитан англичан пусть и не совсем умышленно, но оформил хет-трик. Лофтус-Чик пробивал из-за пределов штрафной, но попал в бегущего Кейна, от которого мяч парашютом опустился в ворота сборной Панамы. И все же панамцы забили гол престижа. В национальную историю страны попал Фелипе Баглай, который на 78-й минуте замкнул в подкате передачу со штрафного удара. Итоговый счет – 6:1, впервые одна из команд на российском мундиале забила шесть мячей в одном матче.

В группе Н встречались лидеры квартета Япония и Сенегал. Первыми отличились африканцы. Лидер команды Садио Мане переправил мяч в ворота после неудачного отражения удара вратарем соперника на 11-й минуте. Однако, до перерыва японцы сравняли счет. На 34-й минуте отличился Такаси Инуи. После перерыва соперники также обменялись забитыми голами. На 71-й минуте великолепный прострел с фланга замкнул сенегалец Мусса Ваге, а спустя семь минут отличился "экс-армеец" Кейсукэ Хонда, установивший ничейный счет 2:2.

В заключительном матче дня выясняли отношения записные фавориты группы Н, которые, тем не менее, проиграли свои первые встречи командам Японии и Сенегала. Поляки провели вторую невразумительную игру на турнире, уступив команде Колумбии со счетом 0:3 и лишив себя шансов на выход в 1/8 финала. До перерыва с фланговой подачи отличился Ерри Мина, а во втором тайме успех южноамериканцев закрепили Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо, которые реализовали выходы один в один с голкипером Войцехом Щесны. Во второй 45-минутке поляки имели отличные возможности для взятия ворота, но в этот день великолепно играл вратарь колумбийцев Оспина.

Отметим, что в двенадцатый игровой день чемпионата мира, 25 июня, пройдут заключительные матчи в группах А и В. Сначала в 00:00 (26 июня) по владивостокскому времени первое место разыграют сборные России и Уругвая, третье – Египта и Саудовской Аравии. Через четыре часа команды Португалии и Испании должны будут подтвердить статус главных претендентов на выход в плей-офф в матчах против Ирана и Марокко соответственно.