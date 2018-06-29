Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

25 июня 2018, 12:20
Второй тур группового этапа ЧМ-2018 завершен

Второй тур группового этапа ЧМ-2018 завершен

По его результатам в плей-офф мундиаля гарантированно вышли сборные России, Уругвая, Франции, Хорватии, Англии и Бельгии

В одиннадцатый игровой день Чемпионата мира по футболу в России, 24 июня, были сыграны три заключительные встречи второго тура группового этапа турнира. На данный момент гарантированный выход в плей-офф мундиаля обеспечили себе шесть команд. Уже сегодня начнутся игры, в которых команды будут распределять оставшиеся 10 путевок в 1/8 финала. Параллельные матчи в группах будут идти в одно и то же время для сохранения интриги, сообщает ЕНВ.

Прошедший игровой день стартовал матчем между сборными Англии и Панамы. "Родоначальники футбола" после первого неудавшегося голевого момента у панамцев сразу же бросились в атаку, и уже на 8-й минуте подачу с углового замкнул защитник Джон Стоунс. На 22-й минуте капитан команды Хари Кейн реализовал пенальти, переправив мяч в верхний левый от себя угол. На 36-й минуте великолепный удар из-за пределов штрафной удался Джесси Лингарду. Продолжил разгром панамцев Джон Стоунс, который на 40-й минуте расторопней всех сыграл на ближней штанге. Уже в компенсированное время к первому тайму Кейн оформил дубль со второго пенальти. После перерыва капитан англичан пусть и не совсем умышленно, но оформил хет-трик. Лофтус-Чик пробивал из-за пределов штрафной, но попал в бегущего Кейна, от которого мяч парашютом опустился в ворота сборной Панамы. И все же панамцы забили гол престижа. В национальную историю страны попал Фелипе Баглай, который на 78-й минуте замкнул в подкате передачу со штрафного удара. Итоговый счет – 6:1, впервые одна из команд на российском мундиале забила шесть мячей в одном матче.

В группе Н встречались лидеры квартета Япония и Сенегал. Первыми отличились африканцы. Лидер команды Садио Мане переправил мяч в ворота после неудачного отражения удара вратарем соперника на 11-й минуте. Однако, до перерыва японцы сравняли счет. На 34-й минуте отличился Такаси Инуи. После перерыва соперники также обменялись забитыми голами. На 71-й минуте великолепный прострел с фланга замкнул сенегалец Мусса Ваге, а спустя семь минут отличился "экс-армеец" Кейсукэ Хонда, установивший ничейный счет 2:2.

В заключительном матче дня выясняли отношения записные фавориты группы Н, которые, тем не менее, проиграли свои первые встречи командам Японии и Сенегала. Поляки провели вторую невразумительную игру на турнире, уступив команде Колумбии со счетом 0:3 и лишив себя шансов на выход в 1/8 финала. До перерыва с фланговой подачи отличился Ерри Мина, а во втором тайме успех южноамериканцев закрепили Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо, которые реализовали выходы один в один с голкипером Войцехом Щесны. Во второй 45-минутке поляки имели отличные возможности для взятия ворота, но в этот день великолепно играл вратарь колумбийцев Оспина.

Отметим, что в двенадцатый игровой день чемпионата мира, 25 июня, пройдут заключительные матчи в группах А и В. Сначала в 00:00 (26 июня) по владивостокскому времени первое место разыграют сборные России и Уругвая, третье – Египта и Саудовской Аравии. Через четыре часа команды Португалии и Испании должны будут подтвердить статус главных претендентов на выход в плей-офф в матчах против Ирана и Марокко соответственно.

Метки: FIFA, футбол, ЧМ 2018

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства?
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Управленцев в области демографии будут готовить в ДВФУУправленцев в области демографии будут готовить в ДВФУ
вчера, 15:20
Магистерская программа запускается при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Прокуратура: Взимание платы за доступ на пляж – незаконноПрокуратура: Взимание платы за доступ на пляж – незаконно
вчера, 15:00
Каждый имеет право на бесплатный отдых у моря, а также на любительскую рыбалку
В Приморье на выходных придет жараВ Приморье на выходных придет жара
вчера, 14:40
Специалисты Примгидромета обещают также душную погоду

Последние новости

Росрыболовство выставило на торги более 9 тысяч гектаров под марикультуру на Дальнем ВостокеРосрыболовство выставило на торги более 9 тысяч гектаров под марикультуру на Дальнем Востоке
сегодня, 01:20
Суммарная начальная стоимость 46 участков – около 90 млн рублей
В Токио принят "опережающий" региональный закон по борьбе с курениемВ Токио принят "опережающий" региональный закон по борьбе с курением
вчера, 21:50
Нормативно-правовой акт основан на концепции национального закона, который в настоящее время проходит в японском парламенте
В России система электронных трудовых книжек начнёт работать с 2020 годаВ России система электронных трудовых книжек начнёт работать с 2020 года
вчера, 21:20
Работодатели теперь будут передавать инвормацию в Пенсионный фонд, причём в режиме онлайн

От первого лица

Наталья Коломейцева: После "украинского кризиса" мы осознали, что политологи нужны всем
15.06.2018 10:30
Наталья Коломейцева: После "украинского кризиса" мы осознали, что политологи нужны всем
13.06.2018 14:50
Андрей Шевченко: Цирк Владивостока – в числе лучших российских, в первой пятерке, если не тройке
11.06.2018 18:40
Юрий Коломейцев: "Прямая линия" с президентом показала жителям страны работу чиновников

Самые популярные

Горячие обсуждения

26.06.2018 15:20
Оппозиция потеряла монополию на "нерешаемые" проблемы Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 (924) 423-40-34. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+