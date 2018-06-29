В южнокорейских аэропортах больше не будет преимуществ для чеболей

В Южной Корее запретят перевозку товаров лицами от имени руководителей южнокорейских конгломератов (чеболей). Новая система позволит таможенникам контролировать каналы контрабанды, осуществляемые в Корее семейными бизнес-кланами, сообщает ЕНВ.

Новые меры разработаны в соответствии с рекомендациями целевой группы таможенной службы Республики Корея. Прежде всего, они направлены на сокращение случаев контрабанды и уклонения от уплаты налогов со стороны чеболей.

О своих рекомендациях таможенная служба страны объявила в среду, 20 июня. Сообщается, что в соответствии с наработками целевой группой будут приняты соответствующие последующие меры. Одной из таких, согласно сообщению ведомства, является запрет для руководителей чеболей на передачу третьим лицам вещей в целях транспортировки.

В случае выявления нарушения, имущество глав чеболей может быть конфисковано и будет подлежать детальной проверке. Сообщается, что министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта страны будет сотрудничать с Корейской корпорацией аэропортов, чтобы пересмотреть меры и убедиться, что контрабанда не происходит через сотрудников воздушных терминалов.