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Общество

24 июня 2018, 12:50
Чемпионат мира по футболу в России побил рекорд результативности

Чемпионат мира по футболу в России побил рекорд результативности

Пока во всех матчах ЧМ были забиты голы

Стартовый матч десятого игрового дня чемпионата мира Бельгия – Тунис принес российскому мундиалю очередной рекорд. Дело в том, что это была 27-я игра подряд с начала турнира, по ходу которого зрители не увидели ни одной нулевой ничьи. В минувшую субботу состоялись еще два поединка, и они тоже закончились результативно, сообщает ЕНВ.

Матч Бельгия – Тунис оказался рекордным и применительно к нынешнему чемпионату мира – во встрече было забито максимальное количество голов на турнире (7). Уже на 6-й минуте капитан бельгийцев Эден Азар заработал пенальти и сам его реализовал. Спустя 10 минут нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество европейцев. Однако, тунисцы продолжили отвечать сопернику, и уже на 18-й минуте Дилан Бронн с подачи Вахби Хазри разрыв в счете сократил. В компенсированное время к первому тайму дублем отметился Лукаку. После перерыва Бельгия продолжила голевую феерию – на 51-й минуте выход один на один с вратарем реализовал Эден Азар. В середине первого тайма Ромелу Лукаку заменил Миши Батшуайи, у которого по ходу матча было несколько 100%-ных голевых моментов, однако на стороне африканцев все время оказывалось везение. Впрочем, на 90-й Батшуайи все же забил свой первый гол на турнире. А через три минуты капитан сборной Туниса Вахби Хазри сделал счет менее разгромным, замкнув передачу с фланга – 5:2.

Во втором матче игрового дня сборная Мексики одержала вторую победу подряд – теперь над Южной Кореей. Как и прошлый матч с немцами, этот поединок тоже не стал "легкой прогулкой" для "потомков ацтеков" – игра прошла лишь с небольшим преимуществом мексиканцев. На 26-й минуте в ворота южнокорейцев был поставлен пенальти за игру рукой, который реализовал нападающий Карлос Вела. На 66-й минуте свой 50-й гол за сборную забил нападающий лондонского "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес. Корейцы продолжили сопротивляться, но за такие красивые голы, как забил на третьей добавленной минуте нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, дают только один балл в графе забитых мячей. Таким образом, даже в присутствии на матче в Ростове президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, сборная страны так и не смогла приблизить к возможности выйти из группы, хотя теоретические шансы на это пока сохраняет.

Заключительный матч субботы вполне мог выбить из турнира действующих чемпионов немцев, поэтому с самого начала "бундерстим" понеслась в атаку, и на исходе второй минуты встречи Юлиан Дракслер мог открывать счет. Впрочем, шведы быстро отодвинули игру от своих ворот, а на 32-й минуте нападающий скандинавов Ула Тойвонен перебросил Маннуэля Нойера при выходе один на один с ним. Во втором тайме после пропущенного мяча от Марко Ройса шведы опустились в глухую оборону, и, несмотря на обилие голевых моментов у ворот Робина Ольсена, казалось бы, что все идет к ничье. Однако на пятой добавленной минуте полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос при розыгрыше штрафного ударом в дальний угол ворот добыл необходимую для продолжения борьбы немцам победу.

Отметим, что в одиннадцатый игровой день чемпионата мира, 24 июня, пройдут три матча. Сначала в 22:00 по владивостокскому времени встретятся команды Англии и Панамы. Через три часа начнется встреча между сборными Японии и Сенегала. Игровой день завершится матчем между поляками и колумбийцами, одни из которых могут лишиться реальных шансов на выход в плей-офф уже после второго тура.

Метки: FIFA, футбол, ЧМ 2018

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