Во Владивостоке прошла экстремальная велогонка в городских условиях

Спортсмены со всей страны собрались сегодня, 23 июня, в краевой столице для участия в экстремальной гонке "UrbanDH Vladivostok 2018". 50 лучших райдеров из Владивостока, Москвы, Арсеньева, Уссурийска, Читы, Артёма, Хабаровска, Советской Гавани и Южно-Сахалинска соревнуются в скоростном спуске на велосипедах, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Стартовали участники экстремальной гонки от памятника Кириллу и Мефодию, а финишировали у Пушкинского театра. 700 метров трассы прошли через арки, виадуки, дороги, крутые лестницы и подземные переходы. Участники прыгали через дорогу, катались по крыше грузовика и переезжали через железнодорожные пути Владивостокского фуникулёра. К слову, среди участников столь экстремальной гонки были и девушки.

Награждение победителей состоится на набережной Цесаревича. Главным призом станет кубок в виде Владивостокского фуникулёра.