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Япония

23 июня 2018, 15:30
Крупнейшие игорные компании мира заинтересованы в строительстве казино в Японии

Крупнейшие игорные компании мира заинтересованы в строительстве казино в Японии

Закон еще не принят, но инвесторы готовятся

Япония долгое время была единственной развитой страной в мире, где была запрещена игорная деятельность, однако в 2016 году был принят закон, который положил начало легализации отрасли. На этой неделе, 19 июня, нижняя палата парламента страны приняла еще один законопроект, предусматривающий строительство трех интегрированных курортов, т.е. специальные зоны, где будут расположены казино, конференц-центры, гостиницы, рестораны и развлекательные заведения, сообщает ЕНВ.

Законопроект, который, как ожидается, примут в Верхней палате в конце этого месяца, запустит конкурсные процедуры на строительство всех трех интегрированных курортов. Заявки будут подавать регионы, каждая префектура может рассчитывать максимум на один проект. Однако, несмотря на то, что для самого процесса еще не установлены сроки и критерии, власти регионов уже начали обращаться к потенциальным инвесторам. Среди тех, кто проявил интерес к строительству казино в Японии крупнейшие игровые корпорации мира – Las Vegas Sands и MGM Resorts. Инвесторы предложили властям префектуры Осака инвестировать 10 миллиардов долларов США в предлагаемый проект.

Некоторые иностранные игровые компании уже начали нанимать на работу японцев с целью обучить их всем тонкостям игорной деятельности к тому времени, как через пять-шесть лет первые японские казино будут открыты. Между тем, и в самой Японии уже открылись первые школы крупье. Один из владельцев таких учреждений Масаёси Оиване в интервью The Straits Times рассказал, что учеников учат игре баккара, вращать рулетку и наблюдать, как игроки делают ставки. "В прошлом году число зачисленных увеличилось вдвое. Мы видим беспрецедентный рост", - отметил он.

Япония считается удачным местом в Азии для организации игорной деятельности в связи с высокими доходами населения, близостью к Китаю и имеющей практикой правового регулирования других законных форм азартных игр. По оценкам экономистов, в общей сумме индустрия казино Японии может получать от $25 млрд. до $40 млрд. в год. Планируется, что 30% от этой суммы будет уходить в национальный и региональные бюджеты.

Однако в Японии существует значимая проблема, связанная с азартностью среди населения. Согласно правительственному опросу 2017 года, около 3,2 миллиона японцев зависимы от азартных игр, в частности от игровых автоматов "патинко", которые в стране разрешены. Ежегодный доход этой индустрии составляет около 21,6 трлн иен ($196,31 млрд). В Японии также развит рынок ставок на скачки, гонки, футбол и лотереи.

Метки: казино, Япония

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