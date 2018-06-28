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Фоторепортажи

23 июня 2018, 12:30
Морских пехотинцы ТОФ выиграли этап конкурса по полевой выучке "Морской десант-2018"
Морских пехотинцы ТОФ выиграли этап конкурса по полевой выучке "Морской десант-2018"
Морских пехотинцы ТОФ выиграли этап конкурса по полевой выучке "Морской десант-2018"
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Морские пехотинцы ТОФ выиграли этап конкурса "Морской десант-2018"

В честь победителей была построена рота Почетного караула

Во Владивосток из Калининграда вернулась сборная команда морских пехотинцев Тихоокеанского флота, которые одержали уверенную победу на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2018", сообщает ЕНВ.

В международном аэропорту "Кневичи" морских пехотинцев встречал временно исполняющий обязанности заместителя командующего ТОФ по сухопутным и береговым войскам полковник Сергей Мороз, представители командования и личный состав Приморского соединения морской пехоты. В честь победителей была построена рота Почетного караула.

Полковник Сергей Мороз поздравил подчиненных с победой, отметив, что никто на флоте не сомневался, что морские пехотинцы не подведут и выступят достойно. Он поблагодарил каждого участника команды за эту очень важную победу и пожелал им также удачно представить ТОФ на международном этапе конкурса.

Соревнования в рамках всеармейского этапа конкурса "Морской десант-2018" проходили в течение недели на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", где за звание лучших боролись команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

По итогам соревнований команда Тихоокеанского флота представит Россию на международном этапе конкурса "Морской десант-2018", который пройдет в рамках АРМИ-2018 в Китае. После короткого отдыха сборная команда ТОФ в полном составе возобновит подготовку к международным соревнованиям на полигоне Горностай в Приморском крае.

Метки: Морской десант, ТОФ

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