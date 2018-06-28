Морские пехотинцы ТОФ выиграли этап конкурса "Морской десант-2018"

Во Владивосток из Калининграда вернулась сборная команда морских пехотинцев Тихоокеанского флота, которые одержали уверенную победу на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2018", сообщает ЕНВ.

В международном аэропорту "Кневичи" морских пехотинцев встречал временно исполняющий обязанности заместителя командующего ТОФ по сухопутным и береговым войскам полковник Сергей Мороз, представители командования и личный состав Приморского соединения морской пехоты. В честь победителей была построена рота Почетного караула.

Полковник Сергей Мороз поздравил подчиненных с победой, отметив, что никто на флоте не сомневался, что морские пехотинцы не подведут и выступят достойно. Он поблагодарил каждого участника команды за эту очень важную победу и пожелал им также удачно представить ТОФ на международном этапе конкурса.

Соревнования в рамках всеармейского этапа конкурса "Морской десант-2018" проходили в течение недели на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", где за звание лучших боролись команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

По итогам соревнований команда Тихоокеанского флота представит Россию на международном этапе конкурса "Морской десант-2018", который пройдет в рамках АРМИ-2018 в Китае. После короткого отдыха сборная команда ТОФ в полном составе возобновит подготовку к международным соревнованиям на полигоне Горностай в Приморском крае.