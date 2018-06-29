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23 июня 2018, 11:10
Результаты девятого игрового дня ЧМ-2018

Результаты девятого игрового дня ЧМ-2018

Аргентинцы получили шанс на выход из группы после победы нигерийцев над сборной Исландии

В девятый игровой день чемпионата мира по футболу в России, 22 июня, сборная Бразилии с трудом вскрыла оборону команды Коста-Рики, обыграв Наваса и Ко со счетом 2:0, нигерийцы запутали ситуацию в группе D, обыграв с аналогичным счетом исландцев, а сборная Швейцарии в тяжелейшем поединке вырвала победу у сербов – 2:1, сообщает ЕНВ.

Стартовал игровой день матчем между сборными Бразилии и Коста-Рики в Волгограде. "Пентакампионы" имели преимущество в первом тайме, однако стиль игры обеих команд не позволил им нанести хотя бы один удар в створ ворот. Во втором тайме бразильцы увеличили прессинг, а возрастная сборная Коста-Рики начала уставать. В первой же свой атаке на исходе первых пяти минут второго тайма бразильцы могли отличаться дважды, но Рикарду Жезус попал в перекладину, а Филиппе Коутинью, в упор расстреливавший Кейлора Наваса, не попал в створ. Ближе к середине тайма арбитр встречи назначил пенальти в ворота костариканцев за падение Неймара в штрафной, однако, пересмотрев эпизод на видеомониторе, отменил свое решение. И все же бразильцы дожали сборную Коста-Рику в компенсированное время – на 1-й добавленной минуте отличился Фелиппе Коутинью, а на 7-й – Неймар.

После поражения сборной Аргентины от хорватов многие эксперты пристально следили за встречей между командами Исландии и Нигерии. Первый тайм прошел с переменным преимуществом одних и других, однако больше голевых моментов имели исландцы, в частности, на 44-й минуте матча подачу со штрафного Гугьфи Сигурдссона должен был замыкать нападающий Альвред Финнбогасон. После перерыва нигерийцы взвинтили темп и создали большое количество моментов у ворот соперника. Лучше всех на поле себя проявил нападающий "Лестера" Ахмед Муса, проведший концовку сезона в московском ЦСКА. Сначала Муса с подачи Виктора Мозеса технично обработал мяч и мощным ударом отправил его в сетку, а затем выиграл единоборство у исландских защитников и вратаря, установив окончательный счет. На 83-й минуте исландцы могли "вернуться" в игру, однако капитан команды Гульфи Сигурдссон промахнулся с 11-метровой отметки.

В последнем матче игрового дня сербы могли обеспечить себе выход из группы еще до встречи с бразильцами в третьем туре. И, казалось бы, после забитого на 5-й минуте гола Митровича итоговый успех был очень близок. Однако, уже на исходе первых 10 минут швейцарцы отодвинули игру от своих ворот, и далее игра носила обоюдоострый характер. Впрочем, во втором тайме больше шансов отличиться имели футболисты сборной Швейцарии. На 52-й минуте убойным ударом из-за пределов штрафной счет сравнял полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака. Через четыре минуты лидер команды Чердан Шакири с правого фланга обводящим ударом пробил в дальнюю от себя крестовину ворот Владимира Стойковича. Концовку встречи сербы провели в прессинге, за что были наказы на 90-й минуте быстрой контратакой швейцарцев – выход один на один с голкипером реализовал Шакири. Теперь в квартете Е сборные Бразилии и Швейцарии имеют по 4 очка и являются главным фаворитами на выход в плей-офф ЧМ.

Отметим, что в десятый игровой день чемпионата мира, 23 июня, пройдут три матча. Сначала в 22:00 по владивостокскому времени встретятся команды Бельгии и Туниса. Через три часа начнется встреча между сборными Южной Кореи и Мексики. Игровой день завершится матчем между немцами и шведами.

Метки: FIFA, футбол, ЧМ 2018

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