На необитаемый остров Курильской гряды отправится экспедиция из Бурятии

Поисковый отряд, сформированный в Республике Бурятия, в начале июля текущего года отправится в экспедицию на остров Шумшу. Группа поисковиков проведет рекогносцировку местности для определения районов поиска без вести пропавших солдат Красной Армии в ходе Курильской десантной операции 1945 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В состав экспедиции войдут лучшие юнармейцы, которые принимали активное участие в военно-патриотических мероприятиях. Один из них носит звание лучшего юнармейца России. Возглавит поисковую группу начальник штаба "Юнармия", председатель поискового движения России в Республике Бурятия.

В ходе экспедиции, группа поисковиков посетит и возложит венки к памятнику погибшим солдатам Красной армии при взятии Курильских островов во время Второй мировой войны. Помимо этого, экспедиция встретится с моряками Тихоокеанского флота, а председатель поискового движения расскажет военнослужащим о ходе боевых действий на Курильских островах в 1945 году.