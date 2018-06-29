Необычные сабли попытались провезти в «Мерседесе», следовавшем из Приморья в Корею на пароме

Две металлические сабли обнаружили владивостокские таможенники при оформлении на вывоз автомобиля "Mercedes-Benz" морским паромом в Республику Корея. Товар был спрятан в багажнике, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Российская компания от имени гражданина Южной Кореи предоставила таможенную декларацию на автомобиль "Mercedes-Benz" и находящиеся в нем принадлежности для гольфа (25 клюшек, 51 шар и 120 подставок для шаров). Но при таможенном досмотре помимо задекларированных товаров для гольфа в багажнике автомобиля таможенники обнаружили 2 незадекларированные сабли. На гарде эфеса одной из них имеется гравировка "За храбрость", на ножнах - изображения креста и короны.

Сабли задержаны и отправлены на экспертизу для установления принадлежности их к культурно-историческим ценностям. По факту недекларирования товаров Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении.

Справка: Ответственность за недекларирование по установленной форме товаров предусмотрена ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ и влечет наложение штрафа в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения с конфискацией товара.