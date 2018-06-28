Госдума расширила территорию свободного порта Владивосток

Принятый документ предполагает включение в территорию свободного порта Владивосток Советско-Гаванского района Хабаровского края. Закон был разработан для уточнения порядка нормативного правового регулирования организации местного самоуправления на территории города. Как уточняют в Государственной думе, принятие закона должно положительно отразиться на социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает ЕНВ.

Законом "режим свободного порта Владивосток распространяется на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края", - говорится в сообщении. Также уточняется, что в рамках режима свободного порта Владивосток на территории Советско-Гаванского района планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 54 миллиардов рублей, а также создать около 1,8 тысячи новых рабочих мест.

"На данный момент планируется, что общий объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет страны по причине реализации инвестиционных проектов, рассчитанный на основе бизнес-моделей потенциальных резидентов, будет составлять за период 2022-2029 год 4,3 миллиарда рублей", - говорится в документе.

Закон "О свободном порте Владивосток" предусматривает иное разграничение полномочий между органами местного самоуправления, чем это установлено в законе о МСУ. Так, в соответствии с режимом Свободного порта Владивосток подготовка и утверждение документации по планировке территорий и выдача разрешений на строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию возлагается на органы муниципальных районов, а не городских (сельских) поселений.